Bouřlivý aplaus pro nechtěného Rusa. Dadonov po stresujících dnech zařídil triumf Vegas

Stal se, alespoň na chvíli, obětním beránkem. Borcem, který měl odnést tíživou situaci Golden Knights s platovým stropem. Je pravdou, že tomu šel Jevgenij Dadonov nekonzistentními výkony naproti, vždyť mnohdy nepřipomínal hráče za pět milionů dolarů ročně. Jeho pondělní trejd byl ale nakonec zrušen, a on tak zůstal ve "městě hříchu". V noci na pátek nastoupil poprvé po vynucené dvouzápasové pauze a naznačil, že je možná pro Vegas moc dobře, že se nikam nestěhuje.

Dadonov míří do Anaheimu spolu s druhým draftovým výběrem za Johna Moora a kontrakt Ryana Keslera!

Tato zpráva kralovala na zámořských hokejových webech zkraje týdne.

Nejprve se řešilo, zda byla výměna uzavřena včas, protože k jejímu oznámení došlo dlouho po oficiálním konci přestupové uzávěrky. Oba kluby doložily, že obchod upekly včas. Pak se ale objevil problém, který už jiné řešení než zrušení transakce neměl.

Ukázalo se totiž, že Dadonov loni včas a správně vyplnil klauzuli o nevyměnitelnosti, a tak nemohl být ke Kačerům "uklizen."

Definitivní rozhodnutí přinesla středa. Třiatřicetiletý forvard mezitím nemohl hrát, Vegas bez něj dvakrát za sebou nedalo ani gól. Fanoušci zároveň živě spekulovali o tom, co bude GM Kelly McCrimmon po zrušeném trejdu dělat a proč Dadonov nechtěl z Kalifornie.

"Byly to pro mě stresující dny," okomentoval situaci Dadonov, poté co konečně mohl zasáhnout do hry. Třemi body se postaral o suverénní výhru nad Nashvillem (Preds padli 1:6).

Nepodlehl tlaku, ani se nenechal svázat skličujícím pocitem bezmoci, který od nakonec anulované výměny zažíval. "Nemohl jsem s tím nic dělat, nezbývalo mi než čekat." Gólem a dvěma asistencemi ukázal, že je užitečnější na ledě než "na tribuně.".

Když skóroval, T-Mobile Arena bouřila. Divákům se líbilo, že se Dadonov neurazil, nebyl ukřivděný a místo toho hrál naplno. Zároveň ho chtěli podpořit.

Atmosféru vystihl gólman Golden Knights Logan Thompson. "Byly to ty nejhlasitější ovace, které jsem tu od publika po vstřeleném gólu slyšel," povídal. Kouč Peter DeBoer pochválil Dadonova i diváky, jak se s mimořádnými událostmi vypořádali.

I pro něj to byl důležitý zápas. 1000. v kariéře. A konečně zase jednou vítězný. "Jsme rádi, že tu Dadonova máme, moc nám pomohl," prohodil. Kdo ví, možná přinese druhá šance pro zkušeného borce happyend.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+