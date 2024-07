Bowman zpátky do NHL? Pokud to veřejnost přijme, může vést McDavida a spol.

Vskutku pozoruhodná informace prošla sítěmi v pondělí pozdě večer evropského času. V záplavě podpisů volných agentů působila zprvu jako zjevení. Že bude Ken Holland v Edmontonu asi končit, jsme nedávno psali. Náhrada může být z říše těch nejatraktivnějších i nejkontroverznějších.

Bowman.

To jméno budí za mořem obrovský respekt. Scotty Bowman je nejúspěšnějším trenérem NHL všech dob, který dokázal v době po Original Six vyhrát se třemi různými týmy devět Stanley Cupů. Jeho syn Stan (mimochodem jméno Stanley dostal na počest otcova vítězství s Montrealem 1973, které přišlo jen pár týdnů před synovým narozením) pak stál coby stavitel Blackhawks u tří pohárů z let 2010, 13 a 15.

Po odhalení jedenáct let staré kauzy Kylea Beache dostal v roce 2021 na základě reakce veřejnosti spolu s ostatními členy tehdejšího managamentu Hawks zákaz v NHL působit.

Podle zprávy Franka Seravalliho je právě Bowman nyní „hlavním kandidátem“ na post generálního manažera Edmontonu Oilers. Stejnou informaci vyslaly do světa i další zdroje. E.J. Hradek z nhl.com: „Očekávejte Bowmanovo přistání v Edmontonu.“

Jak jsme již informovali ve včerejším souhrnu, liga v pondělí zrušila zákaz činnosti pro Stana Bowmana, Joela Quennevillea a Ala MacIsaaca, kteří tímto dostávají svolení hledat si nové angažmá. V závěru ligového prohlášení stojí: „Všichni tři se zapojili do bezpočtu programů, které se soustředily na nezbytnost potírání veškerých projevů násilí.“

Pětašedesátiletý Quenneville je spojován s Columbusem, jednapadesátiletý Bowman s Edmontonem. Smlouvu mohou podepsat po 10. červenci.

Vše ale nemusí projít tak hladce, jak to vypadá. Otázka zní, kolik hysterie návrat matadorů do ligy způsobí? Už včera byla diskuse na instagramu kolem Bowmana protkána vzkazy: „V tom případě přestávám Edmontonu fandit,“ apod. Negativních reakcí bylo rozhodně víc než těch kladných.

Novináři mluví o druhé šanci, mluví o ní ale velmi opatrně. Znovu volají po dalších detailech dnes už čtrnáct let starého případu. Odkazují na právníky, kteří věc zkoumali. Bude velmi zajímavé sledovat, jak eventuální návrat slavných jmen do ligy doopravdy dopadne.

Jistě víme, že jedno velké jméno v Edmontonu vydrží. Devětatřicetiletý Corey Perry prodloužil u Oilers o další rok, během něhož si vydělá 1,4 miliónu dolarů. Edmonton podepsal také útočníky Viktora Arvidssona (2 roky, 8 mil. celkem), Connora Browna (1 rok, 1 mil.) a Mattiase Janmarka (3 roky, 4,35 mil.), plus obránce Joshe Browna (3 roky, 3 mil.).

