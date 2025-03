Brad Marchand: Debut ve znamení krys!

Za svou kariéru viděl na Floridě spoustu krys, jimiž zdejší fanoušci tradičně slaví vítězství. Jen v posledních dvou letech Boston ztroskotal pokaždé právě na Panterech. Především předloni to po skvělé základní části opravdu bolelo. Kdo by tehdy asi čekal, že bude Brad Marchand jednou za Floridu hrát?

V pátek v noci létli hlodavci na led znovu. Po vítězném gólu, na němž se podílel šestatřicetiletý veterán Bruins. Po kratší pauze způsobené zraněním odehrál svůj 1091. zápas v NHL. Až na ten poslední všechny v dresu zlato-černých barev.

„Byla to jedna z věcí, na kterou se moje děti hned ptaly,“ řekl ke krysímu rituálu hokejista, jemuž se pro jeho excesy dlouho přezdívalo krysa. „Řekl jsem, že pokud na ně dojde, pár si jich vezmu.“

Děti nejspíš dostaly z utkání nevšední suvenýr.



Trenér Paul Maurice stojí o to, aby se posila co nejrychleji adaptovala. Veterána nijak nešetřil. Marchand odehrál 16 a půl minuty ve 22 střídáních, na přesilovce strávil 2:16. Na bránu vyslal čtyři střely. V prodloužení přihrál Samu Bennettovi na rozhodující gól.

Hráli spolu na Four Nations, kde museli nejdřív vyřešit staré spory. Loni v play off totiž Bennett srazil právě Marchanda, který pak vynechal dva zápasy. Sérii zvládli Panteři 4:2 a Češi se těšili na přílet Davida Pastrňáka na mistrovství světa.



„Na Four Nations jsme se docela sehráli. Někdy to tak prostě je. Jste soupeři a nepřátelé. Jakmile ale obléknete společný dres a hrajete za stejnou věc, všechno jde pryč,“ vysvětlil přístup profesionála Brad Marchand.

Bennett vstřelil oba góly domácích a byl jasnou první hvězdou večera. Inkasoval pokaždé Karel Vejmelka, který byl se třiceti zákroky výrazně vytíženějším gólmanem. Domácí Bobrovskij zasahoval jen třináctkrát.

Trenér Maurice ocenil Marchandovo hokejové IQ, šikovné ruce i to, jak efektivně řeší zdánlivé maličkosti. Posila si bude pomalu zvykat na nový dres, aby byla co nejvíc platná v play off.

„Být povzbuzován fanoušky Panthers bylo hodně jiné. Ale je skvělý pocit být součástí takové skupiny,“ vyznal se Marchand.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+