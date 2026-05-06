Brady Tkachuk otevřeně o výměně: Je čas na novou kapitolu

24. června 17:30Denisa Veselá
Odmítl prodloužit smlouvu v Kanadě, ukázal prstem na úřadující šampiony a spustil hokejové zemětřesení. Kapitán Ottawy Brady Tkachuk odchází v rámci velké výměny na Floridu. V novém působišti se potká s bratrem Matthewem a touží po jediném, zvednout nad hlavu Stanley Cup.
Všechno se to seběhlo během jednoho divokého víkendu v St. Louis. Rodina Tkachuků zrovna slavila Den otců a křtiny, když vtom zazvonil telefon. Generální manažer Ottawy Steve Staios musel kvůli hráčově neochotě podepsat nový kontrakt jednat. Kapitán týmu mu navíc předložil seznam týmů, který se nakonec zúžil na jedinou adresu. Floridský Bill Zito na nic nečekal a do Kanady poslal hned tři volby v prvním kole draftu a jednu ve druhém.
Nová realita zasáhla šestadvacetiletého powerforwarda naplno až na palubě letadla mířícího na jih. „V tu chvíli mi došlo, že je to přeci jen pravda. Tohle teď bude můj každodenní život,“ popisoval Brady Tkachuk své bezprostřední pocity na tiskové konferenci v novém klubu. „Strašně moc se těším, až to celé vypukne. Kéž by sezona začala hned zítra!“
Nebylo to kvůli bratrovi, fascinuje mě vítězná mentalita
Mnozí fanoušci měli okamžitě jasno. Brady utíká na slunnou Floridu jen proto, aby si zahrál se svým o dva roky starším bratrem Matthewem, který s Panthers v letech 2024 a 2025 vyhrál dva Stanley Cupy. On sám na Floridu přicestoval díky výměně, která se uskutečnila v roce 2022, a podobně jako jeho mladší bratr se stěhoval z kanadského týmu.
Nováček v dresu Floridy tuhle teorii rázně odmítá. „Učinil jsem tohle rozhodnutí tak, že jsem tebe z toho úplně vynechal. Nebylo to o tobě,“ vzkázal Brady bratrovi. „Víš, jak moc tě miluju, ale pokaždé, když jsme proti vám hráli, tak jsem si říkal, že ten tým je neuvěřitelný a má šanci vyhrát každý rok. Stát se vítězem Stanley Cupu je moje obrovská motivace. A tady k tomu mají všechny předpoklady. Každý hráč tu má vítěznou mentalitu. Všechno je to o týmu, nejde o individuality.“
V Ottawě strávil osm let, během nichž v 572 zápasech posbíral skvělých 463 bodů. Loučení pro něj nebylo černobílé, zvlášť po spekulacích, které se vyrojily po jeho zlatém triumfu s USA na olympiádě v Miláně. „Během mého angažmá se tam stala spousta věcí. Nebylo to snadné rozhodnutí, hodně jsem o tom přemítal. Ale cítil jsem, že jsem připravený na další kapitolu,“ ohlížel se za minulostí. „Jsem strašně vděčný za to, co pro mě v Ottawě udělali. Nejen jako pro hráče, ale i v tom, jakého ze mě vychovali člověka. Navždy budou mít místo v mém srdci.“
Ranní káva, pokec a konec obřího tlaku
Starší bratr Matthew dobře ví, jak těžké je hrát v Kanadě s kapitánským céčkem na hrudi pod neustálým drobnohledem médií. „Život je tu skvělý, tým je zábavný a nikdo tu nebojuje o to, kdo bude alfa samec. Brady musel v Ottawě nosit příliš mnoho klobouků najednou. Řešil věci, které mohl i nemohl ovlivnit. Tady na Floridě jsme prostě jen kousky masa. Plníte jednu roli, nosíte jeden klobouk. Nemusíte dělat práci za někoho jiného,“ popsal Matthew úlevu, která Bradyho na jihu čeká.
Pro oba sourozence je to splněný sen, o kterém jako kluci na plácku v St. Louis ani netroufali uvažovat. Teď budou sdílet jednu kabinu, hvězdné spoluhráče jako Barkov či Marchand, ale i běžný rodinný život, protože jejich malé děti budou vyrůstat společně.
„Myslím, že nám to ještě úplně nedošlo. Že spolu budeme každý den. Už jsme mluvili o našich ranních rutinách. Oba jezdíme na zimák rádi hodně brzo. Dáme si malou snídani, kafíčko a ranní pokec ještě předtím, než dorazí ostatní kluci,“ popsal plány Brady Tkachuk.