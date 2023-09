Bránit ve štěstí nebudeme. Sharks by Hertla vyměnili

San Jose se nachází v přestavbě už několikátým rokem. Některým hráčům už došla trpělivost, a tak odešli. Zářným příkladem budiž Erik Karlsson nebo Timo Meier. Nicméně ven z Kalifornie by mohli chtít i další hvězdy, a to včetně Tomáš Hertla.

Ten se sice s kapitánem Loganem Couturem vyjádřili ve smyslu, že jsou s organizací těsně spjatí, ale generální manažer Mike Grier připustil, že pokud by některý z hráčů v budoucnu požádal o přestup, tým by se jim pokusil vyhovět.

"Hodně se s Hertlem a Couturem stýkám, a pokud by někdy přišel čas, kdy by měli pocit, že potřebují nebo chtějí jít někam jinam, určitě bych si to vyslechl. Pokud by to pro nás mělo smysl, prozkoumal bych rozhodně trh," potvrdil Grier, že nikoho v klubu mermomocí držet nebude.

Couture i Hertl strávili celou svou kariéru v Sharks. Couture má smlouvu ještě na čtyři roky. Čtyřiatřicetiletý útočník působil v San Jose 14 sezon a z posledního ročníku má si odnesl 27 gólů a 67 bodů.

Hertl vstupuje do druhé sezony své osmileté smlouvy podepsané v roce 2022. Šikovný útočník měl podobná čísla jako kapitán týmu, když zaznamenal 22 gólů a 63 bodů v 79 zápasech

Dle slov Griera však nejde o nic, co by se v aktuální době dělo.

"Oba jsou zavázaní tomuhle týmu a chtějí s ním něco dokázat," dodal Grier. "Líbí se jim spolupráce s hlavním trenérem Davidem Quinnem a trenérským štábem. Jsou také nadšení z některých mladých hráčů, které teď máme."

Pokud by Couture nebo Hertl chtěli hrát jinde, oba mají významné slovo v tom, kam mohou být vyměněni. Hertl má podle CapFriendly klauzuli o nevyměnitelnosti až do roku 2025, zatímco Couture má právo předložit seznam tří týmů, kam by mohl být vyměněn.

Klauzuli měl ale i Karlsson a trejd se upekl. Obecně se dá čekat, že hráči počkají na vývoj v této sezoně. Pokud by to bylo stále tak špatné jako doposud, nikdo by se asi žádosti o výměnu nedivil.

