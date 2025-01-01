Brankář Toronta Stolarz po porážce vypěnil: Kolik bodů ještě chceme odevzdat?

20. října 12:30David Zlomek
Toronto Maple Leafs nezačali sezonu podle představ a po sobotní porážce 3:4 v prodloužení brankáři Anthonymu Stolarzovi došla trpělivost. „Kolik bodů ještě necháme ležet?“ posteskl si po zápase se Seattlem. „Máme potenciál. Máme dovednosti, máme bojovnost, ale prostě to neumíme dát dohromady. Je to frustrující.“
Jednatřicetiletý gólman, který v Torontu zahájil svou druhou sezonu, zastavil 24 z 28 střel, ale v prodloužení ho překonal Josh Mahura, který se po přečíslení dostal před Willama Nylandera a prostřelil Stolarze.
„V prodloužení nemůžeme dovolit, aby vás někdo přebruslil a dostal se sám před branku,“ zlobil se Stolarz. „Když chcete být na ledě v takových chvílích, musíte makat. Stálo nás to bod.“
Jeho frustrace se naplno projevila už ke konci druhé třetiny, kdy útočník Seattlu Mason Marchment vletěl do brankoviště a srazil Stolarze k ledu. Gólman reagoval prudce, postavil se, převrhl branku a pustil se do potyčky.
„Nebyl jsem zrovna nadšený,“ přiznal po zápase. „Musím se umět postavit sám za sebe. Ale není to nic příjemného, nelíbí se mi, když na mně leží chlap o váze přes sto kilo.“
A ještě si neodpustil rýpnutí do herního stylu Toronta: „Možná bychom se mohli inspirovat u nich. My to hrajeme moc do stran, hodně nahoře, ale pro jejich gólmana je to pak jako trénink. Neděláme mu to dost těžké.“
Po šesti odehraných zápasech mají Maple Leafs bilanci 3–2–1 a sedm bodů, což zatím stačí na třetí místo v Atlantické divizi.
