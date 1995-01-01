Brankáři musí v určitém okamžiku udělat nějaké zákroky, opřel se do svých spoluhráčů Draisaitl

5. února 18:01Jakub Ťoupek
Sezóna Edmontonu je jako na houpačce. Oilers, kteří se dvakrát za sebou dostali až do finále Stanley Cupu, měli spoustu otázek, které museli během sezóny řešit. Mezi ně nepochybně patří i brankářský post, který momentálně drží Tristan Jarry. Nejen do něj se německá superhvězda v pozápasovém rozhovoru lehce opřela.
Po prohrané Bitvě o Albertu, ve které Draisaitl dvakrát skóroval, se německá superstar nechala vyzpovídat. A rozhodně z něj nešel ani náznak pozitivna. „Nejsme stejné mužstvo jako jsme byli dřív. Momentálně nejsme tak dobří. Ani zdaleka ne. Musíme to pochopit, už je na čase. Samozřejmě teď je přestávka, ale až se vrátíme, musíme se dát do práce.“
Z jeho monologu byla poznat frustrace, nejen na sebe a na spoluhráče, ale i na trenérský štáb. „Musí to začít už od trenérů. Nemůžete vyhrávat, pokud vám hraje 4 nebo 5 kluků, to prostě nestačí. Začíná to od vrchu, můžeme být lepší, lídři musí být lepší.“
Těžko hledat vinu ve dvojici McDavid – Draisaitl. Dohromady posbírali 176 bodů, patří do nejlepší pětky bodování celé ligy. Jako obvykle táhnou tým směrem vpřed, v bodové produkci se jich drží také Evan Bouchard, který překonal šedesátibodovou hranici. Jinak se nad 30 bodů dostala pouze dvojice Hyman – Nugent-Hopkins. První jmenovaný ještě k tomu celý první měsíc soutěže vynechal.
Problémy však nejsou jen ve sbírání bodů. Když máte právě ty dva hráče, kteří jednoznačně patří mezi nejlepší na světě, dá se pár bodů oželet. Co se nedá oželet, to je defenzivní činnost. V Západní konferenci jsou pouze 3 týmy, které inkasovaly více branek než Oilers, z toho dva jsou jednoznačně na dně ligy.
Právě i k brankářům se Draisaitl nemile vyjádřil: „Myslím, že v určitém okamžiku budou muset brankáři předvést taky nějaké zákroky.“ To si vedení myslelo, že získalo přivedením Tristana Jarryho výměnou za Stuarta Skinnera. Realita je však zcela opačná. Skinner v posledních 10 zápasech dokázal vyhrát hned 8, Jarry od návratu po zranění odehrál 8 duelů, vyhrál jen 3.
Teď čeká celou NHL olympijská pauza. Během té může trenérský štáb Oilers přemýšlet, kudy kam. Edmonton je ve velmi nezáviděníhodné situaci. Sice je stále v nejlepší osmičce, má ale odehráno o 2 až 3 zápasy více než týmy za nimi. Na 11. San Jose pak má pouhých 6 bodů náskok. Po návratu NHL tak tým čeká rozhodně tvrdá šichta.
