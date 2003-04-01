Brankáři v kleci i na střídačce? Komplet Češi! Poprvé v dějinách NHL, slavili Dostál s Mrázkem

19. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Je to jen další ilustrace toho, jaký luxus má Radim Rulík při skládání olympijské sestavy, pokud přijde řeč na gólmany. Vždyť jen v NHL jich nastoupilo v této sezoně už osm! Zápas mezi Kačery z Anaheimu a utažskými Mamuty pak nabídl hned polovinu z nich, dva v rolích náhradníků (Vítek Vaněček, Petr Mrázek) a dva v akci - Lukáš Dostál uspěl v "brněnském" duelu s Karlem Vejmelkou. Mimořádná událost neunikla v zámoří pozornosti, upozornil na ni i samotný kalifornský klub.
Ducks sdíleli na svých sítích fotku z rozbruslení.
Zachycuje v družném rozhovoru Vaněčka s Mrázkem. A doprovází ji popisek: "Všichni čtyři brankáři z Česka. Je to poprvé v historii NHL?"
Ano, je to tak. Domněnku potvrdil na svém účtu na X známý novinář Jeff Marek. Tandemy z tuzemských gólmanů byly totiž v minulosti velkou vzácností, první takový nabídlo, alespoň na papíře, až Los Angeles.
Za Kings v ročníku 2003/04 chytali Milan Hnilička s Romanem Čechmánkem.
Další dvojice, tentokrát už i v praxi? Saša Salák a Tomáš Vokoun u floridských Panterů o šest let později. V roce 2018 se pak krátce potkali Michal Neuvirth s Mrázkem v barvách Philadelphia Flyers. Později také Vejmelka a Josef Kořenář (Arizona Coyotes, 2021/22).
Is this the first time in NHL history where all four goalies on the ice are Czech? ????????#FlyTogether pic.twitter.com/Z3yh5GQY1A
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 18, 2025
Až tato sezona prvně nabízí hned dva kluby, které sází na duo maskovaných Čechů. Navíc ne jako nouzové řešení, ale coby plánované jedničky a dvojky. Mrázek přišel coby ostřílený borec podpořit do Anaheimu kometu Dostála. Na farmu odsunul Villeho Hussa.
Vaněček zase doplnil Vejmelku v Utahu, kde neplánovali dát další příležitost Connoru Ingramovi.
Bylo otázkou času, kdy se tenhle kvartet postaví proti sobě. Stalo se tak, lehce symbolicky, 17. listopadu.
Při návratu anaheimského kapitána Radka Gudase do sestavy Kačerů.
Triumf nakonec zapsal Dostál, když byl Vejmelka v prodloužení krátký na střelu Olena Zellwegera (2:3). Bylo to pro něj deváté vítězství v aktuální základní části, čímž se mezi krajany odpoutal právě od Vejmelky.
Předvedl 16 zákroků, jeho protějšek čapající v opačném gardu 23.
Mimochodem, Mamuti už mají odehraný další mač, mezi tři tyče se tentokrát postavil Vaněček (prohra 2:3 po prodloužení se San Jose Sharks). To Ducks čeká měření sil s bostonskými Bruins až v noci na čtvrtek.
Nastoupí Dostál, nebo Mrázek? Vše nasvědčuje variantě A.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.