Brankářská dvojice Washingtonu zůstává pohromadě! Lindgren se upsal na další tři roky

Washington Capitals si pojistili stabilitu v brankovišti. Klub oznámil, že Charlie Lindgren podepsal novou tříletou smlouvu v hodnotě 9 milionů dolarů, tedy 3 miliony ročně. Spolu s Loganem Thompsonem, jehož šestiletý kontrakt začne platit od příští sezony, tak mají Capitals jasno o svém brankářském tandemu až do roku 2028.

Lindgren se mohl stát nechráněným volným hráčem, ale nakonec zůstává v organizaci, kde si vydobyl pevné místo. Po podpisu neskrýval nadšení. „Je to skvělý pocit. Hokej je zábava, ale ta obchodní stránka už tak příjemná není. Když se blíží konec smlouvy, vždycky se řeší spousta věcí. Ale jsem šťastný, že je to za mnou a můžu se soustředit jen na hru,“ prohlásil. „Všichni v klubu, od trenérů po kustody, jsou úžasní. Mám to tady rád a jsem nadšený, že můžu pokračovat.“

Capitals se rozhodli zahájit jednání o Lindgrenově budoucnosti až po lednovém prodloužení smlouvy s Thompsonem. Brankář přiznal, že ho nejistota trochu znervózněla, ale generální manažer Chris Patrick ho rychle ujistil, že s ním tým nadále počítá. „Měl jsem možnost s ním mluvit a on mi jasně řekl, že mě v týmu chce. Ukázal mi, jak do jejich plánů zapadám. To pro mě hodně znamenalo a dal mi to jasně najevo,“ popsal Lindgren.

Washington v této sezoně sází na vyrovnaný brankářský tandem a Lindgren s Thompsonem se skvěle doplňují. Přestože mezi nimi panuje zdravá rivalita o počet odchytaných zápasů, jejich vztah je založený na vzájemném respektu. „Myslím, že to všechno začíná mimo led. Skvěle spolu vycházíme, máme k sobě respekt. Logan má fantastickou sezonu, což mě motivuje ještě víc pracovat na sobě. Chceme jeden druhého posouvat dál a navzájem se zlepšovat. To nás oba nutí být lepšími,“ vysvětlil.

Podpis smlouvy je pro Lindgrena zásadním momentem. Po letech, kdy střídal farmářskou AHL a roli náhradníka v NHL, si ve Washingtonu vydobyl pevnou pozici. V loňské sezoně se díky skvělým výkonům dokonce stal brankářskou jedničkou týmu a pomohl Capitals v boji o playoff. Nyní si za tři sezony vydělá víc než dvojnásobek toho, co si v NHL dosud přišel.

„Zasloužené,“ pochválil ho kouč Spencer Carbery. „Je to pro něj životní smlouva. Obrovský závazek od klubu, ale on si to zasloužil. Byl klíčovým hráčem za poslední rok a půl. Jsem moc rád, že ho máme pod smlouvou, protože díky němu máme skvělou jistotu v brankovišti na několik let dopředu.“

Lindgren se ve Washingtonu cítí skvěle, ale jeho ambice tímto rozhodně nekončí. „Táta mi psal zprávu, že je neuvěřitelné, jakou cestu jsem za těch šest let v NHL ušel. Nebylo to snadné, byly tam těžké momenty, chvíle, kdy jsem cítil, že bych měl dostat šanci a nepřišla. Ale Washington mi ji dal a já ji využil.“

