Brankářská rošáda! Nespokojený Talbot míří do Ottawy, Fleury má nového parťáka

Když Minnesota před týdnem oznámila podpis nové smlouvy s kanadským veteránem Marcem-Andrém Fleurym, kdekomu to hnulo žlučí. Třeba generálním manažerům klubů, kteří vkládali do MAF naděje, že se stane jejich gólmanskou spásou (řeč je o vás, pane Hollande). Vyloženě vytočený pak byl Cam Talbot, který se v závěru sezony s loňským vítězem Vezinovy trofeje dělil o prostor mezi třemi tyčemi Wild. A tak se teď stěhuje.

Poté, co prosákly na veřejnost zvěsti o tom, že Talbota rozhodně nepotěšil dvouletý kontrakt pro Fleuryho, bylo v Minnesotě pořádně dusno.

GM Bill Guerin si při odpovědi na otázku, co říká na komentáře Talbotova agenta George Bazose, rozhodně nebral servítky. "George si pro mě za mě může říkat, co chce. A já mu na to kašlu," zní ta nejmírnější interpretace jeho slov.

Guerin byl v té chvíli přesvědčený, že Divočina půjde do nového ročníku opět s tandemem Fleury, Talbot. Jenže nakonec se rozhodl, že nebude riskovat zlou krev mezi oběma maskovanými muži a Talbota vyměnil. Do Ottawy, kde se uvolnil flek odchodem Matta Murraye.

"Přemýšlel jsem nad tím a nechtěl jsem dostat Cama či Marca-Andrého do nepříjemné pozice. Chceme vítězit, být úspěšným mančaftem a jakékoliv půtky nám k tomu nepomohou," pověděl.

A tak je z Talbota Senátor. Pětatřicetiletý gólman ukrojí z platového stropu kanadského klubu 3,7 milionu dolarů, příští léto se pak může stát volným hráčem bez omezení. Opačným směrem putuje Filip Gustavsson.

Také čtyřiadvacetiletému Švédovi zbývá poslední rok ze současného paktu, podstatně skromnějšího (na 875 000 dolarů). Po jeho vypršení by mu připadl status RFA.

"Chtěli jsme jednoduše získat větší stabilitu v našem brankovišti. Cam během své dvouleté štace v Minnesotě zásadně pomohl Wild ke dvěma postupům do play-off, s Antonem Forsbergem u nás vytvoří dobré duo," komentuje obchod ottawský GM Pierre Dorion.

Talbot v ročníku 2021/22 odchytal 49 zápasů s úspěšností zákroků 91,1 procenta, v play-off ale vyklidil svůj flek Fleurymu. Gustavsson zvládl 18 duelů, za bídnou defenzívou lapil 89,2 procent puků. Přichází jako jasná dvojka pro "Flowera".

Nepřináší pokrok v kvalitě, zato v mezilidských vztazích zcela určitě.

