Brankářský tandem? Máme jeden z nejlepších v lize, říká GM Leafs

4. září 9:30David Zlomek
Toronto Maple Leafs vstupují do nové sezony s čerstvou tváří a bez jedné z největších ikon posledních let. Odchod Mitche Marnera sice zanechal obrovskou mezeru v ofenzivě, ale zároveň otevřel možnosti, které tým už dlouho neměl: finanční flexibilitu a prostor pro přestavbu identity. „Jsme nadšení, s čím jdeme do kempu,“ prohlásil generální manažer Brad Treliving pro The Athletic. „Máme nové hráče, které chceme zapracovat. S Craigem Berubem mluvíme celé léto o různých variantách sestavy, ale chemii mezi hráči stejně zjistíme až v přípravě.“
Treliving přiznal, že celé léto nepřestal sondovat trh. „Pokud se naskytne možnost, jak se zlepšit, vždycky se na to musíte podívat,“ řekl. „Teď to vypadá, že do kempu půjdeme v současném složení. Ale kdo ví? Máme trochu místa pod stropem a budeme sledovat, co se nabízí.“
Zmiňuje i nové tváře, na které se těší: Easton Cowan, Matias Maccelli, Nick Roy či Dakota Joshua. „A nezapomeňme na Scotta Laughtona,“ připomněl GM. „Ten teď půjde do své první celé sezony u nás, čekám od něj hodně.“
Otázkou zůstává i brankářská dvojice. Anthony Stolarz se stal po boku Josepha Wolla spolehlivým pilířem týmu. „Byli jedním z nejlepších tandemů v lize,“ řekl Treliving. „Chceme se s Anthonym dohodnout na nové smlouvě, jednáme už delší dobu. Uvidíme, kam nás to v příštích dnech posune.“
Pro Leafs je letošní léto netypické, místo zoufalého hledání prostoru pod platovým stropem se spíš řeší, jak s volnými prostředky naložit. A v pozadí už se rýsuje i další velká otázka: příští rok může být na trhu Connor McDavid. „Manažer musí myslet na dnešek i na zítřek,“ poznamenal Treliving. „Ale nemůžete se upínat jen na jeden termín. Musíte dělat rozhodnutí, která dávají smysl teď i do budoucna.“
Kde tedy Leafs stojí? Jsou stále kandidátem na Stanley Cup, nebo s odchodem Marnera ztratí krok? „Myslíme si, že máme dobrý tým,“ uzavřel Treliving. „Ale musíme to nejdřív potvrdit na ledě. Trenér vybudoval silný základ, teď na něj musíme navázat. Očekávání jsou vysoká, ale důležité je soustředit se na proces. Nemůžeme chtít přeskočit na poslední kapitolu.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.