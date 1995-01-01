Brankoviště v Edmontonu opět tématem. Gólmani jsou průměrní, pronesl generální manažer

13. listopadu 19:18Adam Čuba
Zřejmě nikdy nekončící drama ohledně brankářů Edmontonu Oilers píše svou další kapitolu. Finalisté posledních dvou sezon NHL odstartovali sezonu beze změny mezi třemi tyčemi, opět vsadili na duo Stuart Skinner – Calvin Pickard. Jenže... Tým nešlape a kus odpovědnosti opět nesou gólmani.
Edmonton nový ročník nejlepší hokejové ligy skutečně neodšpuntoval tak, jak by chtěl a jak by se čekalo. I když k nějakému velkému průšvihu je ještě stále daleko, mužstvo kolem Connora McDavida zabředlo do průměru, v tabulce Západní konference jsou Olejáři až na posledním postupovém, osmém místě.
Samotná defenziva je velikým problémem, Edmonton dostal už 62 branek, vyšší číslo svítí pouze u Vancouveru, St. Louis a Nashvillu, tedy týmů, které se nacházejí na chvostu konferenční tabulky. Brankářská úspěšnost je také bídná, jednička Stuart Skinner zatím chytal třináctkrát, jeho úspěšnost je těsně pod osmadevadesáti procenty (88.9 %). V šesti zápasech střežil prostor mezi třemi tyčemi Calvin Pickard, který je na tom ještě hůře, úspěšnost vyšponoval jen na 83.6 %.
„Naši gólmani chytají průměrně, nebyli výborní, nebyli špatní. Podobně jako celé mužstvo,“ nechal se slyšet Stan Bowman, generální manažer Oilers, který volil ještě poměrně diplomatický popis celé situace.
„Nevidím velký rozdíl mezi tím, jak se prezentují naši brankáři a jak naši útočníci nebo obránci. Pozice gólmanů zkrátka strhává větší pozornost, nicméně nejsem si jistý, že právě tam je náš problém,“ pokračoval v hodnocení nejvyšší muž klubu v rozhovoru pro The Canadian Press a mezi řádky se tak nechal slyšet, že momentálně neplánuje udělat to, po čem volá velká část fanouškovské veřejnosti – vyřešit situaci trejdem a přivedením nové brankářské jedničky.
„Chybí nám konzistence, nefungujeme tak, jak bychom po sedmnácti zápasech už fungovat měli.“
Výraznou pomocí by mělo pochopitelně být uzdravení křídelníka Zacha Hymana, jenž už se pomalu připravuje na návrat do hry, v nejbližším utkání zřejmě ještě hrát nebude.
