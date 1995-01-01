Bratři v kanadských službách. Trojka draftu čelí bizáru v Montrealu, mladší zůstává u McDavida

13. července 16:00Tomáš Zatloukal
Čekalo se od něj jednoduše víc, jeho kariéru navrch zásadně limitují zdravotní trable, přesto málokdo očekával manévr, který vůči Kirbymu Dachovi před pár dny přišel od Canadiens. Tradiční klub mu sice učinil tučnou kvalifikační nabídku, na rovné čtyři miliony dolarů, jenže měla jeden podstatný háček. Je dvoucestná! A tak oba tábory dost možná rozsoudí až nezávislý arbitr. To Colton, mladší z bratrského dua Dachů, má už podepsáno. S Edmontonem si plácl na další dva roky.
Kirby Dach?
Třetí muž draftu roku 2019, ano, té volenky talentů, kterou ovládl Jack Hughes. Oproti americké star má pětadvacetiletý Kanaďan odehráno o 123 zápasů v NHL méně, což dobře dokumentuje, jak zhusta je popsaná Dachova zdravotní karta.
V minulé sezoně stihl za Montreal jen 37 mačů (15 bodů), 19krát pak naskočil v play-off. Když mu tělo drží, je to schopný centr při hře s pukem i bez něj. U Habs si odkroutil už pět ročníků.
Jenže jednoduše marodí až příliš často. Dlouho se pak rozehrává do obstojné formy. A tak Canadiens přišli s nevšedním, snad až bizarním návrhem. Smlouvou sice na čtyři miliony dolarů, ale nezaručující stejný příjem v NHL i AHL.
S fackou do tváře, jak to interpretoval zámořský web Yahoo Sprots.
Nestává se totiž často, aby hráč, co dlouhodobě pravidelně hraje mezi elitou, čelil nabídce kontraktu, který mu hrozí finančním sešupem při odeslání na farmu. Dach kývnout odmítl. A raději se přihlásil k arbitráži.
Motivace? Těžko dostane lepší finanční podmínky (naposledy hrál za cca. 3,36 milionu dolarů), ale stojí o jednocestný pakt.
Jeden takový čerstvě podepsal jeho o dva roky mladší sourozenec Colton. I jeho kdysi draftovali chicagští Blackhawks (v roce 2021, jako celkovou dvaašedesátku), také on se později v rámci zámořské soutěže přesunul do vlasti. K Olejářům.
Jejich dres obléká od letošního března, kdy dorazil z Windy City společně s Jasonem Dickinsonem za Andrewa Mangiapaneho. Černí jestřábi dostali přislíbený ještě podmínečný výběr v prvním kole draftu roku 2027.
Dach se uvedl čtyřmi body v osmi zápasech, pětkrát pak naskočil ve vyřazovacích bojích. V kádru kolem hvězdného kapitána Connora McDavida má zůstat další dvě sezony, podepsal celkem za 2,4 milionu dolarů.
Spokojenost na obou stranách, Colton má jistotu. Teď je na řadě Kirby a poražený finalista Východní konference.