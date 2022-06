Bratt, či nebrat? Úderná mašina Devils se přihlásila o šťavnatý kontrakt

Smlouva ještě ani nevylezla z tiskárny, přesto se již od generálního manažera New Jersey Toma Fitzgeralda ozývají jasné signály. V létě plánuje podepsat třiadvacetiletého útočníka Jespera Bratta, cílem je dlouhodobá spolupráce. Nevysoký blonďák vystřelil v uplynulé základní části k 73 bodům a stal se jednoznačně nejproduktivnějším mužem jinak trápícího se celku. Nyní si jde pro zaslouženou odměnu.

Bratt svou formu snad ani nemohl načasovat lépe. Věděl, že mu v létě vyprší dvouletý kontrakt na 2,75 milionu dolarů. Pokud chtěl v nejlepší lize světa pobírat vyšší honorář, potřeboval se blýsknout.

A to se mu náležitě povedlo. Stockholmský rodák v závěru základní části naháněl průměr jednoho bodu na zápas, který mu nakonec těsně unikl. Přesto 73 body v 76 utkáních rázně přesvědčil pochybovače, že do kádru New Jersey zapadá.

Všiml si toho i hlavní lodivod Devils Tom Fitzgerald. Během tohoto týdne se dokonce s Jesperem Brattem sešel osobně, aby pohovořili o vzájemných představách o budoucí smlouvě. Celek z Newarku si chce údernou mašinu pojistit na mnoho let dopředu.

„Bude velikou součástí naší budoucnosti. Je to výtečný mladý hráč,“ má jasno manažer Fitzgerald v rozhovoru s reportérkou Amandou Steinovou. „Chceme, aby tady Jesper zůstal delší dobu. Náplní mé práce bude, abych to dohodl s agentem hráče.“

I když Bratt nepatří k největším osobnostem NHL, postupně získává důležitější roli v týmu. Nejde jen o jeho bodovou produkci. V minulém ročníku průměrně odehrál 17 minut a 26 sekund za zápas, trenéři mu důvěřují. Oproti sezoně 2020-21 jeho ice time narostl o 81 vteřin. K takové pozici se přitom vyšplhal až z šestého kola draftu 2016.

Podle odhadů serveru Evolving Hockey může nyní Bratt jako omezeně volný hráč mířit k metě 5,5 milionu dolarů za sezonu. Pakliže kývne na mnohaletý kontrakt, mohla by jeho gáže vyšplhat až k sedmi milionům, což odpovídá výplatě Maxe Paciorettyho z Vegas nebo Williama Nylandera z Toronta.

Devils momentálně finanční nouze netrápí, v kase zbývá přes 25 milionů. O prodloužení smlouvy se však hlásí nejen Bratt, ale také Jesper Boqvist, Miles Wood či český forvard Pavel Zacha. New Jersey musí být obezřetné. Není však pochyb o tom, že podpis Bratta bude pro vedení jasnou prioritou.

