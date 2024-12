Brečel jsem, ať to nedělají. Duchene popsal konec u Preds, verdikt se dozvěděl na sítích

Byla to pro něj volba srdcem. Před lety se Matt Duchene vydal do Nashvillu, protože miluje country a vše kolem něj. Jenže v baště nezaměnitelného hudebního stylu nastálo nezakotvil. Ne že byl pohořel, nicméně když se Preds pouštěli do přestavby kádru, bylo jasné, že patrně bude mezi prvními na ráně. Stalo se, v roce 2023 byl vyplacen ze smlouvy. I přes slzy a prosby, aby k tomuto kroku klub ze státu Tennessee nesáhl, jak nyní vyšlo najevo.

Kovbojský klobouk klidně může nosit i v Texasu.

Právě s Dallasem se loni dohodl na ročním kontraktu a skvělými výkony si řekl o další. Daří se mu stále, v aktuální sezoně má mimochodem víc bodů (30) než kterýkoliv z nashvillských plejerů (26, Filip Forsberg).

Predátorům by se možná jeho kumšt teď šikl, ale znáte to... pozdě bycha honit.

Tohle spojení je minulostí a zůstala po něm Ducheneova top sezona v NHL (86 bodů), pár matnějších období i pachuť z bolavého rozchodu.

A Nashvillu samozřejmě ještě stropová zátěž, pozůstatek z tučného Kanaďanova paktu (v roce 2019 kývl dvojnásobný mistr světa, olympijský šampion i vítěz Světového poháru na 56 milionů dolarů za sedm let služeb).

Svůj odchod z "Music City" před pár dny popsal v podcastu Spittin' Chicklets.

Nejprve prý byl Predátory informován o plánovaném přebudování kádru. Ptali se ho na jeho názor. "Jsem pro, počítejte se mnou. Udělejte cokoliv, co potřebujeme."

Duchenea ani nenapadlo, že svou podporou nashvillského plánu posvětil vlastní zapsání na waiver list, listinu nechráněných hráčů. Netušil, že budoucnost Preds má být bez něj.

"Byl jsem slepý. A zdrtilo mě to. Zavolal jsem jim. V slzách jsem je prosil, ať to nedělají, ať mě vyplácejí ze smlouvy. Řekli mi, že mi ještě dají vědět," popisoval dnes třiatřicetiletý forvard.

Skutečně dali, ale už bylo pozdě.

Ještě než se bývalé hvězdě coloradských Lavin, která nosila i dres Ottawy a Columbusu, ozvali, Duchene na sociálních sítích zjistil očekávatelné. Končí, bude vyplacen.

"Štvalo mě to, že jsem se to dozvěděl takhle. Brečel jsem tak, jako za celý život ne. Nejsem fňukna, ale oči jsem si vyplakal. Když uslyšel můj synek, že už nejsem Predátor, začal brečet taky.. Bylo to šílené."

Když se krátce poté ozval Dallas, Duchene ještě nebyl v "zenu", emociálnější vyrovnaný.

Potoky slz tekly znovu. Ale zrovna mu svitla šťastná Hvězda.

Share on Google+