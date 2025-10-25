Brilantní Kučerov. 1 000 bodů stihl nejrychleji z Rusů a jako třetí plejer pod jediným koučem

26. října 10:00Tomáš Zatloukal
Jen 809 zápasů potřeboval Nikita Kučerov, aby v NHL dobyl jednu z hranic hokejové nesmrtelnosti - 1 000 bodů. Jaký to je kvapík, ukazuje srovnání s ostatními aktivními hráči, kdy tahoun Blesků z Tampy zaostává pouze za Connorem McDavidem (659) a Sidneym Crosbym (757). A také pohled do dějin, z vyslanců ze starého světa byli svižnější jen tři - Peter Štastný (682), Jari Kurri (716) a Jaromír Jágr (763). Ať je tenhle geniální tvůrce hry sebevětší svéráz, zaslouží aplaus. Co se produktivity týče, je to moloděc...
Kučerov nejspíš nikdy nevyhraje cenu popularity.
Má odtažitý vztah k novinářům (což ukázal i tentokrát, kdy předem o milníku mluvit nechtěl a pak dorazil mezi média schovaný pod kapucí), umí se nabubřele zachovat vůči fanouškům, vysmát se hokejové veřejnosti.
Mnoho nepřátel má mezi mantinely. Kvůli provokacím, záludnostem, filmování...
Ale zpochybňovat jeho kumšt? To by bylo pošetilé. Vždyť se tu bavíme o hráči, který třikrát vyhrál Art Ross Trophy a je jejím aktuálním obhájcem, dvakrát se potěšil se Stanley Cupem a ve sbírce má i Hartovu trofej.
A nově se může řadit mezi tisícovkaře.
Jako šestý z reprezentantů sborné - vedle Alexeje Kovaljova, Saši Mogilného, Segeje Fjodorova, Jevgenije Malkina a Alexe Ovečkina.
THERE IT IS ⚡
— NHL (@NHL) October 25, 2025
1,000 POINTS FOR NIKITA KUCHEROV pic.twitter.com/eU0PWA4ZCg
"Byl to skvělý pocit," prohodil před reportéry o dosažení mety. "Nikdy mě ani nenapadlo, že bych tisícovku jednou překonal... je to pro mě opravdu pocta. Mám po celou dobu štěstí na výborné spoluhráče. Bez nich a také bez podpory našich příznivců bych toho nedosáhl," vysoukal ze sebe.
Tampa Bay má druhého tisícovkaře ve své historii, Kučerov navázal na ex-kapitána Stevena Stamkose (od loňska hraje za Nashville Predators).
Na 1 000 bodů dosáhl pod jediným koučem, Johnem Cooperem. Něco takového je zcela výjimečné, stejný kousek se povedl už jen fantastickému tandemu newyorských Islanders Bryan Trottier, Mike Bossy. V osmdesátkách, pod legendárním trenérem Alem Arbourem.
"Bylo pro mě privilegiem stát na střídačce a vidět, jak nastřádal tisícovku bodů. Přijde mi to jako včera, kdy vstupoval do NHL. Je to výjimečný hokejista, až jednou skončí, nejspíš odejde jako ten nejlepší, co kdy hrál za Blesky. Ale ještě toho má hodně před sebou," pověděl Cooper o dvaatřicetiletém forvardovi.
Jubilejní bod získal Kučerov druhou asistencí, proti Kačerům z Anaheimu pak přidal i ten s pořadovým číslem 1 001. Kulisy pro velkou slávu byly dokonalé, doma se podepsal pod výhru 4:3.
