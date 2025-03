Brind’Amour promluvil. Rantanen prý neměl o Carolinu zájem od samého začátku

Kolem Mikko Rantanena toho bylo v posledních týdnech napsáno hodně. Nyní se na adresu Fina vyjádřil také trenér Hurricanes Rod Brind’Amour. Že nebude mít dlouholetá tvář Colorada zájem v Raleighu setrvat, prý věděl velmi brzy. Dokonce ocenil hráčovu upřímnost.

„Jsou čtyři týmy, za které jsem ochotný hrát, a ten váš mezi nimi není,“ citoval Rantanenova slova Brind‘Amour v rozhovoru pro 999TheFan. „Otázka zní, jestli jsme to neměli vědět dřív.“

Ve stejném duchu se vyjádřil Martin Nečas.

Rantanen by byl po sezóně volným hráčem bez omezení. Tento status mu uvolňuje ruce a nedělá z něj klasické „zboží“, jak je v současném sportovním světě mnohdy prezentováno. Měl velkou kontrolu nad svým osudem.

Rod Brind’Amour současně dodal, že situace nebyla analogická s Jakem Guentzelem. Tam prý loni Carolina s návrhem smlouvy nespěchala a svou šanci trochu prováhala. Bývalý parťák Crosbyho tak zamířil do Tampy Bay.

Carolina těžko hledá posily. U Rantanena to klub zkusil, nabídku dal. Brind’Amour nicméně naznačuje, že už tušili marnost svého snažení. „Mikko je jediný, kde jsem byl seznámen s postojem, že ‚tohle není pro mě‘. Oceňuji, že nás informoval.“

„Asi jsme to měli vědět, než jsme udělali ten obchod. Možná by to spoustu věcí změnilo.“

Dallas byl jedním z klubů, který Finovi vyhovoval. Dalším údajně měla být Florida. Obě tyto destinace spojují jižní rovnoběžky, teplo a nízké daně. Zájem prý měl také Edmonton. Otázka je, zda měl zájem Rantanen o Oilers. Další spekulace naznačují, že mohl být otevřený také přestupu do Toronta nebo Las Vegas.

Už víme, že vyhráli Stars. Jednak proto, že je tu široká finská kolonie. Jednak kvůli hernímu stylu, který se Rantanenovi zamlouvá víc než ten Brind'Amourův. Dallas přitom kvůli nízkým daním nemusel položit na stůl tolik peněz. V Coloradu chtěl Rantanen 14 mil. ročně. V Carolině odmítl 13,25 mil. V Dallasu vzal 12 mil.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+