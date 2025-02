Brock Nelson váhá: zůstane ikonou Islanders, nebo zamíří za Stanley Cupem?

Brock Nelson je jedním z nejžhavějších jmen před uzávěrkou přestupů a Islanders tak stojí před zásadním rozhodnutím. Zkušený centr sice stále zvažuje možnost prodloužení smlouvy s klubem, ale jak sám přiznal po úterním tréninku s americkým týmem na 4 Nations Face-Off, situace je složitější.

„Je tam hodně faktorů,“ řekl Nelson reportérovi New York Post Ethanu Searsovi. „Vím, že všichni chtějí odpověď hned, ale takhle svět nefunguje. Nedostanete vždy to, co chcete.“

Jedním z aspektů, který může hrát roli v jeho rozhodnutí, je možnost odejít do hokejového důchodu jako hráč Islanders. Pokud by v klubu zůstal, měl by šanci stát se historicky nejvytíženějším hráčem organizace. „Celou kariéru jsem byl jen Ostrovanem, znám jen Long Island. Vím, kolik historie má tenhle tým a co dokázaly legendy přede mnou. To všechno se musí vzít v potaz,“ přiznal.

Podle informací Elliottea Friedmana ze Sportsnet, které zazněly v podcastu 32 Thoughts, bude Nelsonův agent Ben Hankinson pokračovat v jednáních s generálním manažerem Lou Lamoriellem i během hráčova působení na mezinárodní scéně.

Už minulý týden se objevily zprávy, že obě strany mají na stole možnost tříleté smlouvy s navýšením jeho současného platu 6 milionů dolarů ročně.

Nelson, kterému je 33 let, je jednoznačně nejchtěnějším centrem dostupným na přestupovém trhu poté, co Stars získali Mikaela Granlunda ze San Jose. Pokud by se ho Islanders rozhodli vyměnit, mohli by si zajistit minimálně výběr v prvním kole draftu – což je něco, co organizace nutně potřebuje k oživení jednoho z nejslabších juniorských zásobníků v lize.

Letos si zatím připsal 35 bodů v 55 zápasech, což je pokles oproti posledním sezonám, kdy se pohyboval kolem 70 bodů. Jeho úspěšnost střelby je navíc pod jeho kariérním průměrem, což vyvolává otázky, zda by se víceletá smlouva s navýšeným platem nakonec neukázala jako břemeno pro budoucnost Islanders.

Od svého debutu v roce 2010 nastoupil Nelson do 895 zápasů základní části za Islanders, což ho řadí na páté místo v historii klubu. K vyrovnání rekordu Bryana Trottiera mu chybí 228 utkání – tedy zhruba tři další sezony, pokud se vyhne zraněním.

Přesto se objevují spekulace, že by Nelson mohl zamířit do rodné Minnesoty, kde by si mohl splnit sen o hraní za Wild. Sám to sice nedávno popřel, ale možnost připojit se k týmu, který má reálnější šance na Stanley Cup a lepší útočné tahouny, než jaké nabízí Islanders, může být lákavá.

