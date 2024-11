Bruins chtějí oživit útok. Na odchodu prý možná i Zacha

Boston Bruins se po změně na pozici hlavního trenéra snaží o návrat na vítěznou vlnu. V noci se to povedlo, výhra 6:3 nad NY Islanders se počítá, navíc zazářilo české duo. Joe Sacco převzal roli dočasného kouče po Jimu Montgomerym a tým od té doby vyhrál tři zápasy. I proto se organizace prý bude snažit zahýbat sestavou.

Management Bruins doufá, že tato změna může probudit mužstvo a vrátí ho na správnou cestu. Generální manažer Don Sweeney hledá způsoby, jak posílit ofenzívu, která v této sezoně zaostává.

V pondělním vydání pořadu The Latest rozebrali novináři Dennis Bernstein a David Pagnotta, jakým směrem by se Bruins mohli vydat. „Hledají ofenzivní posilu, prochází všechny možné možnosti," poznamenal Bernstein. "Nikdy nenahradili ofenzivní ztrátu, kterou znamenal odchod Jakea DeBruska. A co se týče Eliase Lindholma, pro mistrovský tým je spíš kvalitní druhý centr než první."

Statistiky ukazují, že ofenziva Bruins je letos velmi špatná. S průměrem 2,38 gólu na zápas jsou předposlední v NHL. Podle odborníků ale za slabou produktivitu může i nedostatečný výkon klíčových hráčů, jako jsou Brad Marchand, Charlie Coyle nebo Pavel Zacha.

Situaci navíc komplikuje minimální prostor pod platovým stropem. Jak Pagnotta poznamenal, Sweeney bude muset být kreativní.

„Nemají moc prostoru pod platovým stropem, takže musí najít způsob, jak vyměnit některé hráče za ty, kteří by mohli pomoci s ofenzívou. Zájem byl například o Trenta Frederica. Mezi možnými kandidáty na odchod se často objevují i Charlie Coyle, Pavel Zacha nebo Morgan Geekie,“ dodal.

Sweeney už minulý týden naznačil, že nehodlá váhat s dalšími změnami, pokud budou potřeba. „Chceme hráče, kteří tu chtějí být, kteří chtějí reprezentovat Boston Bruins. Pokud tu takoví nejsou, uděláme změny," řekl odhodlaně.

Share on Google+