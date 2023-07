Bruins se mění před očima. Taky Bertuzziho neudrželi, najdou peníze na Lauka?

Tohle zabolelo. Bruins nejenže nedokázali podepsat Tylera Bertuzziho, ještě ho přenechali divizní konkurenci. Jak jsme již informovali, osmadvacetiletý útočník, považovaný za jedno z nejatraktivnějších jmen na trhu volných hráčů, podepsal na rok s Torontem.

Roční pakt na 5,5 miliónu rozhodně nebyl snem Tylera Bertuzziho. Cílil na dlouhodobější dohodu. Svéráz, který se před časem jako jediný v NHL nenechal očkovat proti covidu. V play off možná nejlepší hráč Bostonu. Rapl, co sice občas udělá nějakou tu chybu nebo faul z přemotivovanosti, nicméně pro mančaft by se rozkrájel. Použitelný ve všech herních situacích.

Společnou řeč na pokračování u Bruins nenašel.

Hokejistův agent Todd Reynolds řekl ESPN, že chtěli po Bostonu dlouhodobější smlouvu, ale neshodli se na penězích. Generální manažer Don Sweeney potvrdil, že problémem byly peníze i délka smlouvy. Obě strany se proto rozhodly jít vlastní cestou. Bertuzzi sází na to, že se za rok zhodnotí, taky platový strop naroste, a příští léto někde dostane, co žádal.

Co Boston? Sweeney se zbavil několika hráčů, platový strop je jeho největším limitem. Podepsal pár nových tváří, přičemž to vypadá, že hlavním faktorem je, aby posila byla levná. Za útočníky Milana Lucice (35 let), Jamese van Riemsdyka (34), Morgana Geekieho (24), Patricka Browna (31) a obránce Kevina Shattenkirka (34) utratil pouhých 5,8 miliónů dolarů. Čtyřem z nich je přes třicet.

O Patrici Bergeronovi a Davidu Krejčím se moc nemluví. Klub rozhodně ještě potřebuje podepsat brankáře Jeremyho Swaymana, Trenta Frederica a Jakuba Lauka. Zbylá místa na soupisce asi zaplní hráči z farmy, hovoří se o Švédovi Fabianu Lysellovi (20 let) a Rusovi Georgii Merkulovovi (22).

Byl to kalup. Rozhodování veteránů Bergerona a Krejčího Sweeneymu situaci neusnadňuje. Novináři naznačují, že pokud si ponechá nějaký prostor, pak maximálně na jednoho z nich. Čekat bůhvíjak dlouho ještě na Bertuzziho jednoduše nešlo.

I kdyby se obě strany dokázaly shodnout na jednoletém kontraktu, podobném tomu s Torontem, Swenney by musel někoho dalšího vyměnit. Už teď musel odejít Taylor Hall, který podepsal s Bostonem teprve předloni čtyřletou smlouvu. Na všechny strany přitom rozdával úsměvy a fráze o „novém domově“. Po dvou letech letěl přes palubu.

Bertuzzi dostane šanci zabojovat o pohár i o vlastní budoucnost v Kanadě. Sweeney dál staví tým, který má navázat na vynikající minulou základní část. Práce má před sebou pořád dost.

