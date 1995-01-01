Bruins si spokojeně mnou ruce. Český obránce potvrzuje svůj potenciál a sklízí chválu

2. července 7:00Eliška Faltýnková
Před rokem byl pro většinu fanoušků i odborníků velkou neznámou. Dnes už obránce Vashek Blanár přesvědčuje vedení Boston Bruins, že výběr ve čtvrtém kole draftu nebyl náhodný. Devatenáctiletý Čech udělal výrazný pokrok v defenzivě, sbíral první zkušenosti mezi muži i v reprezentaci a na letošním development kempu sklízí další pochvaly.
Když Boston před rokem sáhl po Blanárovi ze 100. pozice draftu, mnozí si kladli otázku: Kdo to je? Mladý obránce tehdy nefiguroval ve známých předdraftových žebříčcích, neměl zkušenosti z reprezentačních akcí a jeho jméno bylo pro většinu hokejové veřejnosti neznámé. Výběr Bruins proto působil jako překvapení.
Blanár však rychle naznačil, že v něm organizace viděla něco, co ostatním unikalo. Už na loňském rozvojovém kempu zaujal výborným bruslením a pohybem. O rok později přicházejí z Bostonu na jeho adresu další pozitivní hodnocení.
Během celé sezony byl v pravidelném kontaktu s rozvojovým týmem Bruins, který mu poskytoval zpětnou vazbu a rady, na čem pracovat. Blanár na sobě intenzivně makal a výsledky se začaly dostavovat.
„Myslím, že to šlo dobře. Od lidí z Bostonu jsem dostával hodně videí a myslím, že jsem změnu začal vidět po Vánocích,“ svěřil se novinářům během development kempu. „Bylo to zhruba v polovině sezony, kdy jsem se opravdu začal soustředit na defenzivní stránku hry. Vidím zlepšení. Boston také vidí zlepšení, takže to jde dobře.“
Pokrok potvrzuje také Adam McQuaid, který má v organizaci Bruins na starosti rozvoj mladých hráčů.
„Lépe chápe práci s postavením těla. Obecně si myslím, že svou hru trochu zklidnil. Kdybyste se zeptali jeho, asi by řekl, že měl nějakou dobu jen jeden cíl – získat puk, vyrazit dopředu a tvořit ofenzivu. Teď se učí, že na takové věci existuje správný čas a místo,“ vysvětlil McQuaid.
Podle bývalého obránce Bruins navíc Blanár postupně objevuje i své přednosti v obranné činnosti.
„Na hráče, který byl považován hlavně za ofenzivního obránce, je v obraně velmi soutěživý. Nebojí se soubojů a myslím, že si začíná užívat možnost zastavovat soupeře a pracovat na různých obranných aspektech hry. Má pro to přirozené předpoklady. Je to pozitivní.“
Uplynulý rok byl pro Blanára plný premiér. Poprvé nastoupil mezi muži, když odehrál tři zápasy za HV71 ve švédské SHL. Většinu sezony sice strávil v juniorském týmu do 20 let, ale i tam ukázal svůj potenciál. Ve 30 utkáních zaznamenal 15 bodů za pět branek a deset asistencí.
Poprvé se také objevil v české reprezentaci, kde vstřelil své první dva reprezentační góly. Dalším významným milníkem byla nominace na mistrovství světa juniorů.
Přestože se do turnajových zápasů nakonec nedostal, bere účast na šampionátu jako cennou zkušenost.
„Vůbec mě nemrzí, že jsem nehrál. Byla to moje teprve druhá reprezentační akce a rovnou mistrovství světa juniorů. Viděl jsem tam nejlepší hráče svého ročníku,“ řekl rodák z Colorada. „Hodně jsem se naučil a byla to skvělá zkušenost.“
Navíc nemusí zoufat. Věkově může startovat i na příštím mistrovství světa juniorů, které se uskuteční v kanadské Albertě. Tentokrát už by mohl patřit mezi hráče, kteří do turnaje výrazně promluví.
A jaké budou jeho další kroky? Minimálně do prosince zůstává pod smlouvou ve švédském HV71. Poté se rozhodne, zda sezonu dokončí ve Švédsku, nebo zamíří do NCAA. Už nyní má totiž dohodu s University of Massachusetts (UMass).
Právě na prestižní americké univerzitě by se v příštích letech mohla vytvořit silná česká stopa. V současnosti zde působí útočník Václav Nestrašil a závazek na UMass mají také Maximilian Curran, Tomáš Mikel či Tobias Trejbal. Blanár by se tak mohl stát součástí početné české kolonie.