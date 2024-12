Brunetteovi dochází nápady. Mohl bych posadit celý tým, hlásí rozmrzele

Kam se poděly výkony Nashvillu z minulé sezony? To je otázka, se kterou si lámou hlavu mnozí. I přes zajímavé posílení týmu a příchody Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta či Bradyho Skjeie se však Predators nebývalé trápí. Z toho, jak se sezona vyvíjí, je nešťastný i hlavní trenér Andrew Brunette, který u týmu působí od minulé sezony.

Zatímco loni pomohl Nashvillu do play-off, v této sezoně začíná být Andrew Brunette pomalu "na odstřel". Ve 29 zápasech vybojovali Predators jen sedm vítězství, na kontě mají 20 bodů a aktuálně jsou vůbec nejhorším týmem ligy. Nic na tom nezměnil ani zápas proti Calgary, které přitom nevstupovalo do utkání v Nashvillu v nějaké zářné formě.

Přesto Flames zvítězili 4:3 a Predators si připsali potupnou osmou porážku v řadě. V tuto chvíli navíc má tento celek z Tennessee našlápnuto k vůbec nejhorší sezoně ve své historii, která se píše od roku 1998.

Kudy vede cesta z krize? To netuší ani Brunette.

Podle něj se nezadržitelně blíží okamžik, kdy "za trest" nechá sedět jen na tribuně některého z top hráčů, kterých má v sestavě hned několik. Důvodem pak není nic jiného, než neuspokojivé výkony. V podstatě, s výjimkou Juuse Sarose, který dělá vše možné i nemožné, zatím žádný z hráčů nesplňuje požadavky, jež jsou před ně postaveny.

„Klidně bychom mohli nechat sedět každého hráče z naší sestavy,“ řekl Brunette ještě před zápasem proti Calgary. „Ale bohužel potřebujeme, aby hráči pokračovali. V různých chvílích vás určitě napadne někoho posadit. Ale nemůžete to udělat jen tak,“ poznamenal s tím, že “nespravedlivé” posazení opory může být naopak kontraproduktivní. Problémy Nashvillu totiž nejsou zároveň problémy jednoho či dvou hráčů. Lze ale současnou kritickou situaci vůbec zhoršit?

Na Brunetta pochopitelně tvoří tlak i zámořská média, zejména ty z Tennessee. Padají otázky, jestli si nezaslouží za své chyby ve hře posadit ten či onen hráč. Tak jednoduché to ale podle Brunetta není.

Na tribunu sice posadil například Michaela McCarrona, ale kupříkladu na Jonathana Marchessaulta tak ostrý nebyl. Možná i proto, že po sedmi letech v Las Vegas změnil působiště a začíná tak trochu od nuly. Nelze však opomenout, že si od něj tým sliboval mnohem víc, když mu dával poměrně vysokou smlouvu. Ostatně, do Nashvillu přestupoval po životní sezoně, ve které nasázel 42 branek.

„Vždycky si děláte starosti, co to způsobí,“ vysvětloval Brunette. „S (Marchessaultem) se snažíte být trpěliví, snažíte se, aby se cítil komfortně. Snažíte se pro něj najít nějaké řešení. Protože ho budeme potřebovat,“ upozornil s tím, že není v zájmu týmu, aby začal být hráč jako Marchessault v organizaci nespokojený.

„Co se týče McCarrona, jsem si jistý, že si říkal: 'Co se mi to stalo?' Ale McCarron měl v té době také minus 10 v hodnocení účasti na ledě,“ vysvětloval rozdílnější přístup. „Ale bohužel, jak jsem řekl, mohl bych takhle posadit každého hráče v týmu,“ zdůraznil rozmrzele.

Brunette ovšem jedním dechem dodává, že když je v krizi celý tým, nelze ukázat na jednoho či dva hráče, kteří to mají odnést. „Každý chce být ten zodpovědný. Ale nemají rádi, když jsou hnáni k odpovědnosti. V tom je to ošemetné,“ poznamenal k problematice usazování na tribunu. „Když máte celý tým, který nehraje podle svých možností, podle svých očekávání, je snadné se vymlouvat na ostatní, že se jim taky nedaří. Můj názor na to je: co kdybyste hráli lépe?“ dodal.

Ze slov Andrewa Brunetta je patrné, že začíná ztrácet půdu pod nohama. Nápady, co udělat s trápícím se týmem, dochází. Nejspíš se bude muset uchýlit k nepopulárnímu kroku a posadit některou z hlavních opor týmu, aby ji tím zkusil vyburcovat a nastartovat. Jestli tím vznikne zlá krev v kabině, to je v tuto chvíli asi to nejmenší, co by trenéra mělo trápit.

Pokud se totiž něco nezmění, přijde i jeho čas. Ač bývá v NHL trpělivost s trenéry, jejichž tým strádá, delší než v jiných soutěžích, každou další prohrou je změna na střídačce stále více pravděpodobnější.

Další zápas Predators odehrají v noci na pátek proti Dallasu.

