Brutální pocit, povídá Parise o pozici zdravého náhradníka. V Minnesotě by rád zůstal

Jaká je budoucnost Zacha Pariseho? Čtyři roky mu zbývají z pohádkové smlouvy na 98 milionů dolarů. Čtyři poslední zápasy v základní části ovšem proseděl na tribuně. A nezahrál by si ani v play-off, kdyby si Marcus Johansson nezlomil ruku. Pro Minnesotu už dávno není klíčovým mužem, jeho stropová zátěž přes 7,5 milionu dolarů se stává čím dál větším balvanem. Parise to ví, přeje si ale zůstat.

Tři body za čtyři mače!

Parise se po svém zařazení do sestavy proti vegaským Golden Knights činil. Avšak zůstává otázkou, zda v očích Wild skvělé představení v bitvách o Stanley Cup převáží negativa, či nikoliv. Borci, co se vám tu a tam nevejde do sestavy, jednoduše nechcete vyplácet milionové šeky.

Syn minnesotské legendy J.P. Parisého má za sebou složitou sezonu. Ve 45 partií zvládl jen 18 bodů. Dohání ho věk a pokles výkonnosti. Je mu šestatřicet let, dal jen sedm gólů, zůstal ve stínu mladých pušek v čele s ruským fantomem Kirillem Kaprizovem.

Parise ví, že není pánem svého osudu. "Jestli budu pokračovat u Wild? To není na mě," řekl krátce po vypadnutí z vyřazovacích bojů. Teď vyjádřil přání setrvat na adrese, kam přišel spolu s krajanem a kamarádem Ryanem Suterem v roce 2012 s velkými plány.

Tehdy oba Američané šokovali hokejový svět, když s Wild podepsali identické kontrakty. Přáli si bok po boku dotáhnout klub na vrchol, ale zatím zůstalo jen u snů. "Dost věcí se změnilo, chápu to, ale já jsem si tady hokej vždycky užíval. Chci zůstat," povídá Parise.

"Nemám zájem hrát kdekoliv jinde, tady jsem doma. Plánuji se zúčastnit tréninkového kempu před příštím ročníkem," dodává bývalá opora New Jersey Devils s tím, že se o své možné budoucnosti v Minny pobaví s GM Billem Guerinem i koučem Deanem Evasonem.

Odhadovat, k jakému závěru dojdou, je věštění z křišťálové koule. Najdete argumenty, proč se Pariseho zbavit, stejně tak přijdete i na důvody pro jeho setrvání. V každém případě je ale jisté, že stropová zátěž 7,54 milionu dolarů představuje enormní břímě.

Když Parise říká, že si hokej v dresu Wild vždy užíval, mluví pravdu. To ovšem neznamená, že by mu angažmá v Minnesotě občas nepřineslo hořké momenty. Dokonalý příklad? Právě nedávno skončená série proti Zlatým rytířům.

"Nejtěžší pro mě bylo během play-off sledovat ostatní spoluhráče, jak se beze mě perou na ledě. Bylo to brutální. Do každé sezony jdete s tím, že si chcete právě tahle utkání zahrát. Když ale můžete jen přihlížet, jak váš tým hraje, je to těžké," neskrývá.

Proti Vegas nakonec naskočil, byť jen dílem náhody. Z nepříjemných chvil na tribuně teď chce vykřesat motivaci navíc do letní přípravy. "Chci se pak v kempu poprat o volná místa v sestavě, pokud nějaká budou k mání. Pokud ano, věřím, že flek získám," uzavírá pro NHL.com.

Věříte, že nastoupí do své desáté sezony v Minnesotě? A co byste Wild poradili vy?

