Bude Carlsson nejvýše vybraný Evropan letošního draftu?

Na letošním draftu půjde asi velmi vysoko. Osmnáctiletý švédský útočník Leo Carlsson se připravuje na výběr nováčků a poodhaluje, jak probíhala jeho dosavadní kariéra či jaká pozice mu nejvíce sedí.

Všimnout jste si ho mohli už během mistrovství světa do dvaceti let, kde podával velmi slušné výkony, ale se Švédy zůstal těsně pod pomyslnými stupni vítězů. Vedení národního týmu se ho nebálo vyzkoušet ani na seniorském mistroství světa a mladý útočník nebyl vůbec do počtu. Naopak. Většinu času byl centrem číslo jedna a na křídlech se mu točili hráči se zkušenostmi z NHL.

I když byl na světovém šampionátu na centru, poslední dvě sezony ve švédské nejvyšší soutěži odehrál jako křídlo. Sám ale přiznává, že se uprostřed cítí komfortněji: „Být ve středu je pro mě přirozené. Sice jsem v SHL hrál křídlo, takže jsem si i na tuto pozici zvykl, ale jsem lepší na centru.“

„Pozice centra ve Švédsku je v porovnání s NHL mnohem zodpovědnější v defenzivě. Jako centr budete vypomáhat v defenzivních částech hry, budete podporovat obránce v obranném pásmu, takže nakonec strávíte hodně času a hodně energie zavíráním soupeře. V NHL jste jako centr víceméně především ofenzivním hráčem. Myslím si, že v tom vidí sám sebe a měl by se v této pozici vidět,“ zhodnotil nový trenér Örebra Johan Hedberg.

Carlsson má hokejové předky. Jeho otec Kenneth hrál několik sezon na pozici obránce, jeho maximem však bylo působení ve druhé nejvyšší švédské soutěži, kde v jednačtyřiceti zápasech posbíral 154 trestných minut.

„Táta byl opravdu dobrý, když hrál za U16 a mladší, ale myslím, že pak onemocněl nebo se zranil a už to nebylo ono. Potom byl spíš hodně tvrdý kluk, tvrdý obránce, hodně toho nasekal. To je můj pravý opak,“ zasmál se Leo.

Když byl ve věku čtrnácti let, byl se svým vzrůstem trochu opožděný, ale hokejový um a tvrdá práce jej dovedla tam, kde je nyní, jednou nohou v týmu NHL.

„Vděčím za to i tátovi, dal mi mnoho rad, například ať prostě pokračuju v práci. Když jsem byl mladší, tak ostatní kluci hodně rychle rostli, ale já ne. Táta mi jen řekl, ať pokračuju v tom, co dělám.“

Mistrovství světa bylo dalším významným milníkem v kariéře. V osmi zápasech zapsal pět kanadských bodů. Díky účasti na mezinárodním seniorském turnaji pochopil, jak svou hru bude muset rozvinout, aby se jednou opravdu dostal do NHL. Sdělil, že se během letní pauzy bude chtít zaměřit na rychlost prvních třech kroků i na nabrání svalové hmoty, aby byl silnější a zvládal situace podél mantinelů či před brankou.

Už příští týden je na programu Vstupní draft do NHL a Carlsson má dobře našlápnuto, aby se stal nejvýše vybraným Evropanem letošního roku.

Share on Google+