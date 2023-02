Bude Kane Hurikánem? Na americkou superstar se stojí fronta, zájem má i Sin City

Přiznal, že byl z trejdu Vladimira Tarasenka do New Yorku zklamaný. Ne že by ruskému machrovi nepřál štaci u Blueshirts, nicméně bombastický přestup znamenal pro Patricka Kanea jasný signál. Zboural mu jednu z preferovaných představ o budoucnosti, překazil znovuzrození jeho spolupráce s Artěmijem Panarinem i angažmá ve velkoměstě pulzujícím životem. O trojnásobného vítěze Stanley Cupu se teď přednostně uchází jiné kluby, mezi nimi i Carolina.

Max Pacioretty měl být velkou posilou na ledě.

Nakonec se jí stává na papíře.

To jeho zapsání na listinu dlouhodobě zraněných hráčů umožňuje Canes pokukovat po těch nejlákavějších posilách, v čele s Timem Meierem a právě Kanem.

Hurikáni sice vládnou Metropolitní divizi, nicméně před pár dny okusili, co umí vylepšená sestava Rangers. Na Manhattanu schytali debakl 2:6, úřadoval především čtyřgólový, konečně opět výrazný Panarin.

Ofenzívu má – i díky Martinu Nečasovi – Carolina skvělou, umí přehrát prakticky kohokoliv, extrémně kvalitní borec typu Kanea by ovšem sympatické organizaci mohl pomoct k překonání vlastního stínu.

Čtyřikrát za sebou hráli pod Rodem Brind'Amourem o Stanley Cup, čtyřikrát neuspěli. Jednou dokonce nepřešli ani přes první kolo.

Ke Kaneovi ale nevede umetená cestička, Don Waddell se bude muset přebíjet s ostatními generálními manažery. Svůj zájem potvrdili podle zámořských zdrojů také stavitelé kádrů Dallasu, Minnesoty a Vegas.

Stejně jako Carolina jsou Stars, Wild a Golden Knights na pozici zaručující postup do play-off, nebo těsně kolem ní.

Hvězdy, které vévodí Západní konferenci, chtějí Kanea údajně do lajny s Masonem Marchmentem a Tylerem Seguinem. Do té s Joem Pavelskim, Roopem Hintzem a Jasonem Robertsonem by ostatně sahal jen blázen. Nebo génius.

Na post centra by se přesunul Seguin, momentálně tam nastupuje Radek Faksa.

Další čtení: "Kaner" je v hledáčku také torontských Maple Leafs

Pro Dallas i další zájemce je výhodné, že Kane je skutečným žoldákem. Končí mu smlouva, vměstnání jeho vysoké stropové zátěže (10,5 milionu dolarů) je téma jen pro tuto sezonu.

Méně atraktivně vypadají Kaneovy statistiky. Čtyřiatřicetiletý kejklíř je jen na 35 bodech. Navíc má kdekdo obavy ohledně jeho zdravotního stavu. Ostatně to měl být důvod, proč Jezdci upřednostnili Tarasenka.

"Ty zprávy o mým problémech s kyčlí přeháněly. Ani nevím, kde se tyhle řeči berou. Cítím se lépe než v minulém ročníku," pověděl Kane po newyorském rozhodnutí sáhnout raději po někom jiném.

Zlatí rytíři by nejspíš vítěze Conn Smythe Trophy z roku 2013 rádi viděli vedle Jacka Eichela, krajanům by to mohlo klapat. Výměnu by pomohl umožnit fakt, že věčně zraněný kapitán Mark Stone je opět na LTIR.

Ve "městě hříchu" mají velká gesta rádi, Kane by nejspíš zase uvítal pestrou zábavu, kterou se tam nabízí.

Zvýšenou palebnou sílu potřebuje ovšem především Minny, Divočina doplácí na odchod Kevina Fialy, útoku chybí potřebná kvalita a hloubka, na Západě dávají méně gólů jen čtyři kluby. S tím by Kane zvládl pomoct.

Pomůže?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+