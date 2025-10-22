Bude se Kempe stěhovat, nebo zůstane v LA? Ve hře je smlouva okolo 12 milionu ročně

23. října 12:00Jakub Ťoupek
Švédský forvard Adrian Kempe je v posledním roce svého velmi výhodného kontraktu. Ve hře je spoustu variant, samozřejmě včetně podepsání velké smlouvy u Kings. LA bude mít díky své platové struktuře spoustu peněz, které může Kempemu dát, může ale nastat i úplně jiný scénář.
Kempe údajně požaduje výrazné zvýšení platu, což je pochopitelné. Stagnující námluvy o novou smlouvu ale dostalo do hry dalšího koně, Edmonton. David Pagnotta v pořadu NHL Network řekl, že Oilers doslova „číhají za rohem“ a čekají, jak se situace ohledně švédského křídelníka vyvine.
Zatímco Kempeho obousměrná hra a výborné střelecké schopnosti by okamžitě posílily první dva útoky Oilers, i on by měl vysokou cenu, která by se mohla blížit až 12 milionům dolarů ročně. Kings si také dobře uvědomují, jak důležité je uzavřít s Kempem dohodu dřív než pozdě.
Oilers nemají obchodní aktiva potřebná k získání takového hráče, motivací LA k rychlému podpisu ale může i být porazit v play-off právě Edmonton a dostat se dál než v posledních letech.
Kempe má také ve své stávající smlouvě klauzuli o zákazu výměny do 10 týmů, mezi kterými třeba může i Edmonton být. To zatím ale nikdo nepotvrdil.
Ačkoli vyjádřil přání zůstat v Los Angeles, zprávy naznačují, že jednání o smlouvě uvízla na mrtvém bodě. V podcastu Daily Faceoff Jeff Marek diskutoval o tom, proč by Oilers mohli být pro tohoto rychlého křídla dobrou volbou.
„Pokud jste Adrian Kempe, jeden z mála hráčů, kteří dokážou držet krok s Connorem McDavidem, jak se na to můžete dívat a neříct si: ‚Víš, trh se zmenšuje. Všichni budou mít peníze, včetně Edmonton Oilers. Teď chci vyhrát Stanley Cup, pokud se věci pro LA Kings vyvinou špatně.‘“
Aktuální ročník začal Kempe velmi dobře. Los Angeles sice vyhrálo pouze 2 utkání, obě v prodloužení, ale švédský křídelník táhne tým na svých zádech. Po zranění Kopitara se tak přesunul do ústřední role a s 9 body v 7 utkáních si říká o velké peníze.
"GOODBYE, GOODNIGHT, GAME OVER!" ????️
— NHL (@NHL) October 22, 2025
Adrian Kempe wins it for the @LAKings in @Energizer overtime! pic.twitter.com/wFjPI0QPug
Proti St. Louis rozhodnul o výhře v prodloužení skvělou ranou z hranice kruhu, na 2 bodech se podílel také nahrávkou na úvodní brance Alexe Laferriera. Před Kempem je tak velká sezóna plná velkého rozhodování a velkých peněz.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.