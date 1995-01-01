Bude se opakovat scénář Nečas? Carolina stojí na rozcestí s ruskou hvězdou

19. července 14:00David Zlomek
Letní hokejový trh sice chladne, ale v kancelářích Caroliny se dost možná peče jeden z nejzajímavějších trejdů roku. Generální manažer Eric Tulsky totiž podle zámořských insiderů sonduje terén kolem čtyřiadvacetiletého obránce Alexandra Nikišina. Pro řadu klubů je to okamžitý povel k tomu, aby zvedly telefon a začaly oťukávat situaci. Ruský bek má sice v NHL odehráno pouhých 81 zápasů v základní části, jenže do ligy vtrhl jako uragán a hned jako nováček pomohl Hurricanes na jaře dokráčet až k zisku Stanley Cupu. Pro manažer je teď Nikišin prý jako magnet.
Nikišin totiž dokonale splňuje parametry, na které generální manažeři slyší nejvíc. Je to urostlý bek, který umí vyčistit prostor před brankou, soupeřům znechucuje hokej tvrdými hity a díky obřímu dosahu hokejky skvěle kontroluje prostor kolem sebe. V play-off navíc ukázal, že umí skvěle zastavovat brejky soupeřů. I když v mistrovské jízdě Canes nastupoval až ve třetím páru, kde ho trenéři logicky trochu chránili před elitními formacemi soupeřů, zapsal dle The Athletic parádní analytická čísla. Když k tomu připočtete jeho solidní pohyblivost a dělovou ránu od modré, máte prototyp moderního univerzála s obrovským potenciálem.
Celý háček, proč Carolina o výměně vůbec uvažuje, se skrývá v penězích. Ruskému obránci skončil nováčkovský kontrakt a jako chráněný volný hráč požaduje od Hurricanes roční gáži kolem 8 milionů dolarů. To je za borce s jednou kompletní sezonou v zádech ranec, jenže platový strop roste a Nikišin se jen veze na vlně aktuálního trendu. Carolina je sice známá tím, že si své finance úzkostlivě hlídá, ale v rukávu má osvědčený plán.
V kuloárech se mluví o dvou variantách, jak by mohl jeho trejd vypadat. Buď nějaký zájemce rovnou vysází na stůl obří balík draftových voleb a talentů, Nikišinova práva vykoupí a požadovaný megakontrakt mu sám podepíše, nebo Tulsky vytáhne osvědčenou fintu, kterou předvedl u Martina Nečase.
Hurricanes Nikišina nejprve sami podepíšou na dvouletý překlenovací kontrakt kolem 6 milionů ročně, nechají ho na začátku sezony zářit a na vrcholu jeho tržní hodnoty ho vymění za hotové hráče.
Pokud Canes stisknou červené tlačítko, fronta zájemců bude dlouhá. Nikišin by dával největší smysl týmům, které nutně potřebují omladit, posílit levou stranu defenzivy a nemají na sobě okamžitý tlak, že musí zítra vyhrát pohár, což by mladému Rusovi dalo ideální prostor pro hokejový růst.
Mezi hlavními adepty, kde by mohl zakotvit, se skloňují především Pittsburgh Penguins, Boston Bruins a Utah Mammoth. Tedy týmy, které vyloženě pálí bota na levé straně obrany a Nikišin by jim okamžitě vyřešil klíčový post. The Athletic ale zmiňuje i trojici Toronto Maple Leafs, Winnipeg Jets a New York Rangers.