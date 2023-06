Bude se trucovat! Dubois chce mermomocí z Winnipegu

Avizoval to před rokem, jasno je i teď. Budoucnost ve Winnipegu prostě Pierre-Luc Dubois nevidí. A proto by rád hrál jinde. Vypadá to, že se Jets v létě s nabídkou nové smlouvy ani nemusí obtěžovat. Frankofonní Kanaďan chce pryč.

Pierre-Luc Dubois a jeho tábor informoval Jets už před rokem, že není nakloněn k dlouhodobému podpisu. Byla z toho smlouva na jeden rok, tudíž je teď u konce.

Novinář Pierre LeBrun navíc přichází s tím, že agent Pat Brisson dal oficiálně Winnipegu vědět, nejlepším řešením je letní odchod.

Jinými slovy, Dubois o prodloužení smlouvy nechce ani slyšet. Síly se tak budou soustředit na výměnu, ze které budou profitovat všichni.

Jets mají v rámci kolektivní smlouvy právo nahnat Duboise před arbitráž. Ostatně, je to prý jedna z možností, kterou generální manažer Kevin Cheveldayoff zvažuje. Vypadá to ale, že výměna je nevyhnutelná.

Jets nicméně za Duboise hodně obětovali, a tak chtějí i pořádnou protihodnotu. I kdyby měl v létě v rámci výměny odejít, nebude to jen za pár drobných.

Jets nemají zájem poskytovat jakoukoliv slevu. Aby týmy měly šanci na jeho zisk, budou muset v očích Winnipegu pořádně přidat na hodnotě, aby se to podařilo.

V tuto chvíli není jasné, jak neústupný bude Dubois, aby se vše v létě vyřešilo. Dost na to, aby vynechal začátek sezóny? To by bylo asi krajní řešení. Jak LeBrun dodává, agent Brisson chce s Jets spolupracovat, ne se proti nim obrátit zády.

Největším zájemcem i favoritem je Montreal. Zájem vyjádřil klub, hráč o organizaci také básnil. Přesto se nedá čekat, že by Montreal měl zájem zaplatit za výměnu majlant, zvlášť když vezmeme v potaz, že hráč bude za rok volný hráč a kterýkoli tým ho pak může podepsat za nic.

