Bude to stačit? Johnson musí přesvědčit v obraně Minnesoty

12. srpna 11:30David Zlomek
Jack Johnson, trojka draftu z roku 2005, se ještě nechystá pověsit brusle na hřebík. Minnesota Wild oznámila, že s osmatřicetiletým veteránem podepsala zkušební kontrakt (PTO) na tréninkový kemp.
Johnson přichází po sezoně v Columbusu, kde strávil nejvíc let své kariéry, ale jeho loňské výkony příliš důvěry nevzbudily – v 41 zápasech nasbíral jen šest asistencí, na ledě trávil průměrně 12 minut a 52 sekund a v řadě statistik patřil k nejslabším bekům týmu.
Na jeho obhajobu lze připomenout, že ještě před dvěma roky měl poměrně solidní sezonu v dresu Colorada. V ročníku 2023/24 odehrál všech 80 zápasů základní části, připsal si tři góly a 16 bodů, průměrně téměř 15 minut na zápas a jeho pokročilé statistiky byly znatelně lepší. Možná to bylo díky lepším spoluhráčům v Denveru, ale tehdy působil mnohem jistějším dojmem.
Otázkou zůstává, jak by se Johnson mohl do obrany Wild vměstnat, i kdyby v kempu a přípravě zazářil. Minnesota má jednu z nejpevnějších defenzivních sestav v lize, a to i přesto, že Jonas Brodin pravděpodobně nestihne začátek sezony. Pokud budou všichni zdraví, sedmým obráncem by logicky byl Zach Bogosian nebo David Jiříček.
Je nepravděpodobné, že by Johnson v této fázi kariéry přijal přesun na farmu do AHL. Je proto možné, že PTO v Minnesotě využívá spíš jako svou reklamu pro zbylé týmy které by pak mohly nabídnout reálnější šanci na místo v sestavě. Tedy přesně tak, jak to hráči na podobných zkušebních smlouvách často dělají.
