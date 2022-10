Budíček! Trenér Keefe žádá víc od svých hvězd

Dva zápasy Toronto zvládlo s odřenýma ušima, ten první a poslední ale ne. Zuby si naposledy vylámalo na ligovém outsiderovi z Arizony, a to dokonce na domácím ledě. Halou se občas ozývalo bučení, trenér Keefe pak po zápase nechápal, co je s jeho největšími klenoty.

Začalo to přitom už po prvním ostrém utkání. Maple Leafs padli na ledě Montrealu, což trenér označil jako nepřijatelné. Jak by také ne, i letos budou Canadiens atakovat nejvyšší pozice na draftu.

Pak sice vítězně zvládli dva zápasy, Toronto porazilo Washington i Ottawu, ale obě utkání se nesla v duchu nervozity a strachu o výsledek. Všechno to vybouchlo až dnes v noci, kdy jeden z favoritů soutěže doma schytal čtyři góly od naprostého outsidera z Arizony.

„Naši nejlepší hráči se do toho pořád nedostali,“ říkal Keefe rozhořčeně. „Rozdíl mezi námi a Arizonou je ten, že elitní hráče máme my, ne oni. Ale naši elitní hráči nehrají, jak by měli.“

Stále je ještě brzo na soudy, nicméně trenér má pravdu v tom, že ti, co by to měli celé táhnout, jsou poněkud zabrzdění. Toronto v minulosti několikrát ukázalo, že i když to nejde, mnohdy alespoň dokáže soupeře přestřílet. Zatím je ale ofenziva Maple Leafs hodně mdlá.

„Jsme zklamaní. Nehrajeme to, na co máme. Každý zápas není posvícení, ale my se musíme konečně nakopnout a dát do toho trochu života,“ dodal například po zápase kapitán John Tavares.

(Ne)snahu vidí i fanoušci. Ti na nic nečekali a hned po konci druhé třetiny své miláčky vybučeli.

„Tak to je, no. Všichni jsme to pocítili,“ pokrčil rameny obránce Rielly. A jeho kolega z ofenzivy Mitch Marner dodal: „Fanoušci byli celý zápas frustrovaní. Bylo to zlé. Spousta prohraných soubojů, špatné přebírání puků.“

Toronto se musí dát dohromady. Šance na nápravu přijde v noci na pátek, kdy přijede Dallas. Nic lehkého to ale nebude, Stars zatím neztratili ani bod a pod novým trenérem válí.

„Tenhle zápas ale musíme vyhrát,“ burcuje Keefe.

