Budou mít Blues nového tahouna? Snuggerud ukazuje hvězdný potenciál

13. března 18:14Eliška Faltýnková
Americký forvard Jimmy Snuggerud prožívá v posledních týdnech velmi povedené období. Jednadvacetiletý útočník týmu St. Louis Blues patří mezi nejproduktivnější nováčky ligy a jeho forma se v posledních zápasech ještě výrazně zlepšila.
Od 24. ledna nasbíral Jimmy Snuggerud 23 bodů za deset gólů a třináct asistencí. Díky této produktivitě se výrazně posunul v celkovém bodování nováčků. V letošní sezoně si připsal 34 bodů v 53 zápasech. Před ním jsou další čtyři hráči, všichni mají ale odehráno víc zápasů. Kvůli operaci zápěstí musel totiž nadějný hráč Blues vynechat šest týdnů, což mu výrazně zkomplikovalo boj o Calder Trophy. Pokud ale udrží současné tempo, mohl by se dotáhnout až na 20 gólů a 45 bodů v 70 utkáních, což na první sezonu nejsou vůbec špatná čísla.
Trenér Jim Montgomery udělal dobře, když jednadvacetiletého útočníka ponechal v první útočné formaci s Robertem Thomasem. Není to poprvé, co spolu v této sezoně hrají. Jejich předchozí spolupráce příliš nefungovala, ale teď se zdá, že mezi sebou našli chemii. Je tedy velmi pravděpodobné, že spolu stráví zbytek ročníku a budou hlavní hnací silou útoku.
„Jsou neúprosní na puku. Jsou velmi sebevědomí a neustále si puky předávají mezi sebou. Vědí, kam kdo míří, což jim umožňuje držet kotouč a organizovaně pokračovat v akci. A všichni se zároveň snaží zakončit střelou,“ chválil je Montgomery po utkání s Carolinou. „Nejvíce se do brány tlačí Snuggerud a Holloway. A Thomas je v poslední době jeden z nejlepších nahrávačů.“
Snuggerudova aktuální forma vyústila také ve velmi působivou sérii produktivních utkání. Zaznamenal čtyři zápasy v řadě s minimálně dvěma body, což je mezi nováčky poměrně vzácný výkon.
V posledních letech se něco podobného podařilo jen několika hráčům, kteří se později stali většinou velkými hvězdami NHL. Mezi nováčky s vícebodovou čtyřzápasovou sérií patří například Kirill Kaprizov, Clayton Keller, Patrik Laine, Auston Matthews, Sidney Crosby nebo Alexandr Ovečkin. To je úctyhodná společnost.
Kromě toho se mladý útočník zapsal také do historických tabulek klubu. Svými čtyřmi zásahy ve čtyřech zápasech v řadě vyrovnal druhou nejdelší gólovou sérii nováčka v historii St. Louis. Stejnou sérii v minulosti zaznamenali Brian Benning v sezoně 1986/87 a Wayne Babych v ročníku 1978/79. Delší šňůru mezi nováčky Blues zaznamenali pouze dva hráči – Harry York v sezoně 1996/97 a Jörgen Pettersson v ročníku 1980/81, kteří skórovali v pěti zápasech za sebou. Dotáhnout se na ně bude mít Snuggerud možnost už v nočním zápase proti Edmontonu.
Pro Blues, kteří se snaží postupně omladit kádr a budovat tým kolem nové generace hráčů, jsou podobné výkony velmi povzbudivé. Snuggerud díky své rychlé střele, ofenzivní kreativitě a schopnosti prosazovat se v důležitých momentech ukazuje, že by mohl být jedním z klíčových hráčů této nové éry Blues.