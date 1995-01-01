Budou Ostrované po olympiádě nakupovat? Darche nemá dost

8. února 18:00Jakub Ťoupek
Během olympijské pauzy jsou soupisky týmů zmrazeny. To znamená, že se nikdo nesmí nikam hnout, avšak dává to spoustu prostoru generálním manažerům, kteří mohou diskutovat o výměnách. Například Mathieu Darche stále nemá dost a chce ještě Islanders posilovat.
Jedním z nejzajímavějších faktorů souvisejících s obdobím uzávěrky přestupů v NHL je sledovat, jak se chovají překvapivě silné týmy. Mezi další patří také to, co dělají generální manažeři, kteří hájí svoji pozici teprve první sezónu.
New York Islanders představují jedinečnou příležitost vidět v této sezóně oba tyto zajímavé faktory, protože nový generální manažer Mathieu Darche sestavil tým, který se po celý rok drží na jednom z prvních tří míst v divizi.
Darche již do kádru přidal zkušeného útočníka Ondřeje Paláta a obránce Carsona Soucyho, přičemž zároveň získal draftové kapitály. Má flexibilitu a prostředky, aby udělal ještě více pro to, aby jeho tým zůstal v boji o místo v play-off.
Pod platovým stropem mají Isles ještě přes 6 milionu dolarů. Do konce sezóny se rozhodně nevrátí dvojice Palmieri – Engvall, minimálně další 2 měsíce bude mimo také Alexandr Romanov.
Právě jejich místa by mohl Darche zaplnit. 6 milionů rozhodně není malá částka, zvláště když přihlédneme k faktu ponechání platu původních zaměstnavatelů. Islanders chybí trochu více gólů, ve Východní konferenci jim ve vstřelených brankách patří až 13. místo.
Hráčům, kterým končí smlouva a mohly by na pár měsíců zamířit na Long Island je mnoho, potřebnou kvalitu, kterou by ale Isles potřebovaly splňuje jen málo, nebo působí v týmech, které bojují o play-off.
Zajímavými jmény mohou být třeba Michael Bunting nebo Erik Haula, zájem by mohli Ostrované mít i o Davida Perrona. Podle zámořských zdrojů je Darche připraven udělat vše, aby se Isles dostali co nejdál.
