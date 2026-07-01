Budoucí kapitán Flyers? Martone zářil v NHL, teď maká na kempu nadějí

1. července 14:00Denisa Veselá
Devatenáctiletý Porter Martone sice pomohl Philadelphii ukončit čekání na play off, přesto na rozvojovém kempu Flyers odmítá roli jisté hvězdy. Chce dokázat, že si své místo v sestavě pro novou sezonu plně zaslouží a jde příkladem nováčkům.
Málokterý mladík vtrhl do NHL s takovým sebevědomím jako Porter Martone. Šestka draftu z roku 2025 podepsala na konci března tříletou nováčkovskou smlouvu a okamžitě se stala klíčovým faktorem úspěchu Flyers. Martone v devíti zápasech základní části posbíral 10 bodů a výrazně přispěl k tomu, že Philadelphia poprvé od roku 2020 postoupila do bojů o Stanley Cup.
V play off pak přepsal historii, stal se vůbec prvním teenagerem v dějinách NHL, který rozhodl svými góly první dva zápasy vyřazovací části v kariéře. Přestože má místo v hlavním týmu v podstatě jisté, na rozvojovém kempu týmu maká, jako by bojoval o holé přežití.
„Na konci sezony jsem dostal skvělou šanci, ale pořád je to o tom, abych si místo v týmu vybojoval a zasloužil si jej díky své práci,“ prohlásil Martone skromně během prvního dne kempu. „Moje nastavení pro tuhle letní pauzu je jasné. Chci přijít na hlavní kemp a ukázat, že budu v příští sezoně klíčovou součástí tohoto týmu.“
Mentalita lídra, která imponuje vedení
Generální manažer Flyers Daniel Briere neskrývá nadšení z toho, jak dospěle jeho mladý klenot uvažuje. Podle něj Martone nechce přeskakovat žádné kroky, což dokázal už loni, když se rozhodl hokejově růst na Michigan State University.
„To je ta dospělost,“ chválí Briere. „Je to kluk, který to chápe. Má plán a ví, co je potřeba udělat. Měl sen o NHL a dělá všechno pro to, aby byl tou nejlepší možnou verzí sebe sama. Pro ostatní kluky na kempu je to obrovský signál. Vidí vedle sebe vrstevníka, který už v NHL reálně hrál a měl na tým dopad.“
Přítomnost mladých opor má na zbytek nadějí obrovský vliv. Skvěle to popsal útočník Jack Nesbitt, loňská dvanáctka draftu, který ocenil, že s ním Martone a ostatní trávili čas ještě před začátkem kempu a společně sledovali letošní draft. Podle manažera Brierea je právě tohle klíč k budoucímu úspěchu.
Rychlejší nohy a nová role v kabině
Ředitel hráčského rozvoje Riley Armstrong si hned první den všiml, že Martone po sezoně nezahálel. Při power skatingu ukázal mnohem explozivnější krok než v době, kdy přicházel z juniorské ligy. Sám hráč navíc na kempu plní roli mentora pro čerstvě draftované mladíky. Spolu s Alexem Bumpem a Denverem Barkeym tvoří trio ostřílených mladíků, kteří by sice na kempu pro naděje být nemuseli, ale sami chtěli přijet.
„Chci využít své zkušenosti z play off a konce sezony, abych pomohl ostatním,“ vysvětluje Martone, který letos reprezentoval Kanadu i na seniorském mistrovství světa. „Sice jsem možná mladší než někteří kluci tady, ale myslím, že je cenné ukázat jim, co to znamená být hráčem Philadelphie Flyers.“
Před nadcházejícím zářijovým kempem tak Martone vysílá jasný vzkaz: nikdo nemá nic jisté. Ostatně trenéři nováčkům hned první den připomněli, že za pár let bude v šatně Flyers sedět další generace hladových kluků, kteří jim budou chtít vzít místo.