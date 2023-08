Mnozí měli po podpisu Toma Wilsona jasno. Sedm let na 46 milionů? Jasný kandidát na vyplacení. Možná trochu brzké soudy, teprve se uvidí, co bude. Hráč sám je nadšený, ve Washingtonu si přál zůstat.

I proto, že má pocit nedodělané práce. S Washingtonem byl zvyklý vyhrávat, takže se chce vrátit na vítěznou vlnu. Z minulé sezony, ve které se poprvé od sezóny 2013/14 nepostoupilo do play off, chce udělat výjimku.

"V šatně je spousta vítězů, a když se nedostanete do play off, je to selhání. Tohle k nám nepatří," řekl v pondělí, tři dny poté, co s Capitals podepsal sedmiletou smlouvu na 45,5 milionu dolarů.

"Na sezonu se všichni těšíme,“ pokračoval. „Jsme hladoví po tom, abychom se vrátili, abychom to zase rozjeli správným směrem a ukázali kulturu, kterou tu budujeme, a sice vyhrávat zápasy, hrát tvrdě, dělat týmům problém přijet na náš stadion. Když mluvíte s ostatními hráči v lize, říkají: Hele, když jsme přišli do Washingtonu, věděli jsme, že naše šance nejsou velké. Tohle je pro nás velká výzva. K tomu se musíme vrátit."

Capitals skončili v Metropolitní divizi šestí a brzdila je zranění nejlepších hráčů. Patřil k nim i Wilson, který vynechal prvních 42 zápasů poté, co podstoupil operaci přetrženého předního zkříženého vazu v levém koleni. Stejný počet zápasů vynechal i centr Nicklas Backstrom. Obránce John Carlson vynechal 36 zápasů s frakturou lebky a přetrženou spánkovou tepnou.

I proto Washington rozšířil své řady a podepsal útočníka Maxe Paciorettyho a v rámci výměny s Montrealem Canadiens získal obránce Joela Edmundsona. Capitals budou navíc uzdravení, navíc se Spencerem Carberym, novým hlavním trenérem.

"Je tu nový trenérský štáb, kluci se uzdravují. Trenér se zdá být úžasný, oslovil spoustu kluků. Je hladový, motivovaný, chce nás vrátit na správnou cestu,“ pochvaluje si Wilson.

Je však jasné, že přestavba se blíží. Alexi Ovečkinovi bude v sezoně 38 let. Backstromovi je 35, Carlsonovi 33 a útočníkovi T.J. Oshiemu 36.

Wilson je z nich nejmladší, v březnu oslavil teprve devětadvacáté narozeniny, ale žádný mladík už to také není. Tím spíš udivila délka smlouvy. To už je ale na zodpovědnosti vedení, které své jádro nerado rozpouští.

Share on Google+