Buffalo a Vegas slaví postup do dalšího kola! Tampa si vynutila sedmé utkání

2. května 7:25Jan Šlapáček
Noc na sobotu přinesla tři šesté zápasy, po kterých známe další dva postupující do dalšího kola play-off. Možné vyřazení dokázala z týmů na hraně odvrátit pouze Tampa, která si to s Montrealem rozdá v sedmém utkání.
Montreal mohl před vlastními fanoušky rozhodnout o svém postupu, tak se ale nakonec nestalo. Na první gól se čekalo až do sedmdesáté minuty, v níž si svou chvilku slávy užil Gage Goncalves, jenž byl důrazný v předbrakovém prostoru a dorazil kotouč za Jakuba Dobeše. Český brankář byl společně s Andrejem Vasilevským ozdobou duelu, oba pochytali nespočet velkých šancí.
Buffalo bylo na venkovním kluzišti potřetí v sérii nekompromisní a po skvělém výkonu si vybojovalo účast ve druhém kole play-off. Bostonu se po špatné první třetině povedlo vrátit do zápasu, na obrat ale nenašlo sílu. Jediný gól Bruins vstřelil David Pastrňák.
Utah chtěl na domácím ledě odčinit zpackaný závěr pátého utkání, to se mu ale nepodařilo. Golden Knights podali jeden z nejlepších výkonů v play-off, dokázali být produktivní a po výhře 5:1 slaví postup do dalšího kola play-off, kde se střetnou s Anaheimem.
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning
0:1pp. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Stav série: 3:3
Branky a nahrávky
70. Goncalves (James, Hagel).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 69:03
Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 69:03
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 69:03
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:31
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:10
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 30 zákroků
2. Jakub Dobeš (MTL) - 32 zákroků
3. Gage Goncalves (TBL) - 1+0
Boston Bruins - Buffalo Sabres
1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Konečný stav série: 2:4
Branky a nahrávky
22. Pastrňák (Zacha, H. Lindholm) – 4. Tuch (Dahlin, T. Thompson), 13. Samuelsson (Krebs, T. Thompson), 46. Benson (Doan), 57. Norris (Dahlin, Benson).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 26 | Přesilová hra: 0/0 – 0/4 | Trestné minuty: 21 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:08
Alex Lyon (BUF) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:42
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:21
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35
Tři hvězdy utkání
1. Alex Lyon (BUF) - 25 zákroků
2. Tage Thompson (BUF) - 0+2
3. Jeremy Swayman (BOS) - 22 zákroků
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights
1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Konečný stav série: 2:4
Branky a nahrávky
48. Yamamoto (Sergačov, Weegar) – 16. Howden (Marner, Stone), 40. Marner (Barbašov, Hanifin), 50. Sissons (McNabb, Korczak), 53. Marner (Theodore, Eichel), 57. C. Smith.
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:21
Carter Hart (VGK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:32
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:21
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:23
Tři hvězdy utkání
1. Mitch Marner (VGK) - 2+1
2. Brett Howden (VGK) - 1+0
3. Carter Hart (VGK) – 21 zákroků