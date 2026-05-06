Buffalo deklasovalo Montreal, rozhodovat bude sedmý duel

17. května 6:58Radim Sochor
Montreal dnes mohl před vlastními fanoušky slavit postup, ale Buffalo mu nadělilo pořádný výprask. Rozhodovat tak bude sedmý duel v noci z pondělí na úterý.
Buffalo si vynutilo sedmý zápas a Montreal čeká stejně jako s Tampou rozhodující duel. Hosté se ujali vedení 1:0 z první šance utkání, nicméně Montreal v první třetině otočil duel a vedl 3:1. Při třetí trefě dokonce vyhnal Lyona na střídačku. Buffalo se chytilo trefou Zuckera do šatny, poté v úvodu druhé třetiny srovnalo a chytlo druhý dech, neboť bylo od té doby jednoznačně lepším týmem na ledové ploše. V poslední třetině byl po šestém gólu vystřídaný také Jakub Dobeš. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Rasmus Dahlin, jenž zaznamenal gól a čtyři asistence.
Montreal Canadiens – Buffalo Sabres
3:8 (3:2, 0:3, 0:3)
Stav série: 3:3
Branky a nahrávky
2. A. Xhekaj (J. Evans), 9. Děmidov (L. Hutson, Caufield), 11. J. Evans (Matheson) – 1. Dahlin (Samuelsson, Benson), 14. Zucker (Norris, Quinn), 21. Benson (T. Thompson, Norris), 31. Quinn (Dahlin, T. Thompson), 33. K. Helenius (Zucker, Dahlin), 50. Quinn (T. Thompson, Dahlin), 55. T. Thompson, 58. Metsa (McLeod, Dahlin)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 4/6 | Trestné minuty: 58 – 32
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 49:58
Jacob Fowler (MTL) – 1 zákrok, 1 OG, úspěšnost 50 %, odchytal 8:23
Alex Lyon (BUF) – 1 zákrok, 3 OG, úspěšnost 25 %, odchytal, 10:14
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 49:41
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 49:58
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:46
Tři hvězdy utkání
1. Rasmus Dahlin (BUF) 1+4
2. Jack Quinn (BUF) 2+1
3. Tage Thompson (BUF) 1+3