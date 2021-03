Buffalo poprvé změří síly s Pittsburghem. Podlehnou Predátoři počtvrté v sezóně Hurikánům?

Blíží se páteční noc a s ní také pořádná porce kanadsko-americké NHL. Hrát se bude na deseti stadionech, když na většině z nich bude úvodní buly vhozeno v jednu hodinu ranní. Vůbec poprvé v sezóně změří síly Šavle s Tučňáky. Carolina a Tampa budou moci porazit už počtvrté v tomto ročníků své soupeře.

01:00 Boston Bruins – New York Rangers

Popáté v letošním ročníku změří se síly hokejisté Bostonu a newyorských Jezdců. Zatím jsou ve vzájemných zápasech úspěšnější Medvědi, kteří z předchozích čtyř případů zvítězili třikrát. Boston je na tom také lépe v rámci Východní divize, když se nyní se třiceti body nachází na čtvrté příčce, Jezdci mají pak o sedm bodů méně a patří jim šesté místo. Formu však nemá oslnivou ani jeden z týmů. Boston prohrál z posledních čtyř zápasů hned tři a bude dnes čelit třetí porážce v řadě. Rangers měli nedávno šňůru tří výher, ale poslední dvě utkání ne ledě Pittsburghu prohráli, a tak se budou také snažit odvrátit třetí porážku v řadě. S týmem už opět trénuje Artěmij Panarin, a tak je otázkou, zda zasáhne už do tohoto utkání.

01:00 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins

Vůbec poprvé v sezóně se utkají Šavle z Buffala proti Tučňákům z Pittsburghu. Oba týmy se nacházejí v úplně jiném rozpoložený a také v jiných patrech tabulky Východní divize. Buffalo se nachází na samotném dně tabulky s šestnácti body a už nyní je téměř jisté, že play off se opět obejde bez tohoto celku. Navíc z posledních deseti utkání vyhrály Šavle pouze jedno z nich, což je naprosto tristní bilance. Pittsburgh se naopak s jednatřiceti body nachází na třetí příčce divize. Forma Pens je také velmi dobrá, svěřenci Mika Sullivana zvítězili z posledních pěti zápasů čtyřikrát a po návratu Briana Dumoulina do obrany se zdá být hra Pittsburghu jistější i směrem dozadu.

01:00 Carolina Hurricanes – Nashville Predators

Čtvrté měření sil v letošním roce čeká hokejisty Caroliny a Nashvillu. Ve všech předchozích třech případech odcházeli z ledu šťastnější hokejisté Caroliny, kteří zvítězili poměry 4:2, 4:2 a 3:2 po prodloužení. Hurikáni jsou v tabulce Centrální divize na druhé pozici se sedmatřiceti body, Predátoři jsou až na šesté příčce s třiadvaceti body. Nashville momentálně ztrácí osm bodů na čtvrtou příčku, která jako poslední zaručuje play off. Oba celkům bude scházet někteří hráči, kteří jsou na marodce. Carolina se dnes podle všeho bude muset obejít stále bez Petra Mrázka a také bez Teuva Teravainena. Hosté jsou na tom však ještě hůře, když jim chybí ze základní sestavy téměř deset hráčů včetně například Matta Duchena, Romana Josiho, Luka Kunina, Ryana Ellise nebo třeba Jusse Sarose.

01:00 Columbus Blue Jackets – Florida Panthers

Také Modrokabátníci a Panteři spolu změří síly počtvrté v sezóně. Dva z předchozích tří zápasů dopadly po šedesáti minutách nerozhodně a v nadstavbě si každý z týmů připsal jednu výhru. Třetí zápas dopadl poměrem 4:2 ve prospěch Panterů. V tabulce oba celky dělá jedenáct bodů, když lépe jsou na tom hokejisté Floridy, kteří se nacházejí na třetí pozici Centrální divize. Columbus je na páté pozici se ztrátou šesti bodů na Chicago, které nyní drží poslední postupovou příčku do play off. Za zmínku stojí letošní výkon Jonathana Huberdeaua, který je osmý v kanadském bodování celé ligy s bilancí 10+20.

01:00 New York Islanders – New Jersey Devils

Také Ostrované s Ďábly se setkají počtvrté v tomto ročníku. Lepší bilanci mají prozatím Newyorčané, kteří dvakrát zvítězili poměry 4:1 a 2:1 a jednou prohráli na ledě Devils poměrem 2:0. V tabulce východní divize jsou na tom lépe Ostrované, kteří jsou dokonce se třiceti šesti body na první příčce především díky výborné defenzívě. New Jersey se naopak trápí a poměrně očekávané se nachází až na předposlední příčce divize se ztrátou jedenácti bodů na play off. Dá se tedy očekávat, že také v letošním play off Ďábly neuvidíme, jelikož Východní divize je nabita silnými týmy, a tak je tato bodová ztráta už dost možná klíčová, ale nechme se překvapit, co nám hokejisté Devils ve zbývající části sezóny ukáží.

01:00 Philadelphia Flyers – Washington Capitals

Letce čeká v rámci probíhající sezóny třetí utkání s hokejisty Capitals. Každý z týmů si zatím ve vzájemných soubojích připsal jednu výhru. Nejprve Philadelphia zvítězila na ledě Washingtonu vysoko 7:4. Ve druhém utkání si naopak Capitals poradili na ledě Flyers, a to poměrem 3:1. Tabulkové postavení mají lepší hosté, kteří se se čtyřiatřiceti body nacházejí na druhé příčce Východní divize. Letci mají na svém kontě dvacet devět bodů a z pátého místa ztrácí na příčky zaručující play off pouhý jeden bod. Hostům bude v dnešním utkání scházet Tom Wilson, který si odpykává disciplinární trest.

01:00 Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets

Také hokejisté Toronta se utkají v sezóně teprve potřetí v sezóně. Vzájemnou bilanci mají zatím mírně lepší hosté, kteří zvládli dvě ze tří utkání, které se odehrály na ledě Maple Leafs. V tabulce jsou na tom sice lépe domácí hokejisté, ti však prožívají nejhorší období této sezóny, když odešli třikrát za sebou po šedesáti minutách do kabiny jako poražený tým. Toronto se i tak nachází na vedoucí pozici Severní divize, jelikož vstup do sezóny měli opravdu famózní. Hosté se v poslední době výrazně zvedli a nyní se už nacházejí s třiatřiceti body na třetí pozici s náskokem sedmi bodů na první nepostupové místo do vyřazovací části sezóny.

01:30 Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning

Souboj Detroitu a Tampy bude k vidění počtvrté v ročníku, přičemž v předchozích třech případech byli pokaždé úspěšnější hokejisté Tampy, což jisté není žádné překvapení. Tabulkově se jedná o souboj posledního proti prvnímu týmu Centrální divize. Oba týmy od sebe dělí už propastných dvacet bodů, Detroit ztrácí už třináct bodů na poslední pozici, která zaručuje play off. Hokejisté Lightning mají naopak úplně stejný náskok na pátou příčku, která jako první znamená to, že tým, který se na ní umístí, neproklouzne do soubojů o Stanley Cup.

02:30 Dallas Stars – Chicago Blackhawks

Hokejisté Dallasu se s hráči Chicaga střetnou počtvrté v probíhajícím ročníku. V prvních dvou vzájemných utkáních byli úspěšnější Černí jestřábi, kteří dvakrát zvítězili shodným poměrem 2:1 po prodloužení. V posledním případě dokázali však zvítězit hokejisté Dallasu, a to jednoznačným poměrem 6:1. Stars se nacházejí v rámci tabulky Centrální divize na předposlední pozici se ztrátou deseti bodů právě na Chicago, které se v tuto chvíli nachází na poslední pozici, která zaručuje postup do play off. Dallas má však na svém kontě o šest zápasů méně než Chicago, takže jsou ještě určitě kandidáty ne umístění v první čtveřici.

03:00 Calgary Flames – Montreal Canadiens

Noční program zakončí utkání Severní divize mezi hokejisty Flames a Canadiens, kteří změří síly potřetí v sezóně. Oba z týmů si zatím připsaly jednu výhru za vítězství o dva góly, a tak je bilance zatím naprosto vyrovnaná. V tabulce jsou na tom lépe hosté, kteří s jednatřiceti body okupují čtvrtou pozici divize. Calgary má o šest bodů méně, což pro ně znamená současnou šestou pozici. Calgary má v posledních deseti zápasech vůbec nejhorší formu z celé Severní divize, a tak by se už potřebovali zvednout, aby jim právě na čtvrtém místě nacházející se Montreal neutekl na rozdíl více bodů.

