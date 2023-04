Buffalo představilo jedničku budoucnosti. Levi zdeptal hvězdy Rangers

To, že Buffalu roste zajímavý tým plný mladých šikovných útočníků, se ví. Ke konci sezony se ale Sabres rozhodli představit i borce, který by měl držet brankoviště v blízké budoucnosti. A mladý Devon Levi se příležitosti nezalekl. Zdeptal hvězdy Rangers a v prvním utkání zapsal první výhru.

Úvod do kariéry měl přitom od ideálu daleko. Levi byl vybrán na draftu před třemi lety až v sedmém kole. Nicméně to, co začal předvádět v juniorských reprezentacích a na univerzitě ukázalo, že Florida trefila jackpot. Byli to totiž Panthers, kteří ho draftovali. O rok později byl vyměněn do Buffala v rámci trejdu za Sama Reinharta.

V dresu Northeastern University v minulé sezoně zapsal v 32 zápasech neskutečná čísla – 1,54 inkasovaných gólů na zápas a 95,2 % úspěšnost zákroků.

V té letošní měl sice čísla o něco horší, nicméně i tak šlo o parádní počiny. Doma má navíc spoustu ocenění za nejlepšího gólmana, namátkou z MS juniorů či univerzitní soutěže.

A jak působivá byla jeho kariéra v juniorských soutěžích, tak působivý byl vstup i mezi elitu. Trenéři Sabres mu to přitom nijak neulehčili, v prvním klání NHL čelit Kaneovi, Panarinovi, Zibanejadovi a spol., to není žádný med.

„Byl to splněný sen,“ řekl po zápase Levi. „O tomhle okamžiku jsem snil celý život. Mít tady i svou rodinu a přátele, kteří o tomto okamžiku snili celý život se mnou, je prostě neuvěřitelné. Kluci přede mnou odvedli dobrou práci, většinu puků jsem viděl, měl jsem prostor na svou práci.“

A práci odvedl výborně. Střelce Rangers dlouho držel na uzdě. Nakonec sice dvakrát inkasoval, ale v prodloužení dovedl zápas do vítězného konce. První zápas, první výhra, 93,9 % úspěšnost zákroků. Lépe to asi dopadnout nemohlo

„Zápas utekl rychle. Bavilo mě to. řečeno, uteklo to jako voda. Bylo to prostě úžasné,“ rozplýval se po zápase.

Budoucnost brankoviště Buffala by měla patřit právě jemu. Jeho nesporný talent jde vidět dlouho, navíc si ho okamžitě zamilovali fanoušci. Ti tleskali snad každému zákroku, stadionem se pak nesly i pokřiky s jeho jménem.

„Bylo to neuvěřitelné,“ dodal. „Fanoušci byli neskuteční. Je příjemné mít takovou podporu, když přicházíte jako nováček. Je to mnohem jednodušší, když vás všichni vřele přivítají. Všichni fanoušci řvali moje jméno, těžko se tomu věří.“

SKINNER FOR THE W AND DEVON LEVI SECURES THE WIN IN HIS NHL DEBUT pic.twitter.com/3CVF9tNnxi — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) April 1, 2023

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+