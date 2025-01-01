Buffalo se probralo osmi góly, Kulicha k tomu ale nepotřebovalo

16. října 11:00Jiří Lacina
Stálo to nějaké čekání, ale když už, tak už! Buffalo vybojovalo první výhru v sezóně a po matných výkonech a kritice trenéra porazilo Ottawu vysoko 8:4. Výhra se nerodila snadno, Ottawa vedla v Buffalu 2:1, pak stáhla z 2:5 na 4:5, Sabres ale dokázali zabojovat.
„Dneska jsme byli fakt odhodlaná parta!“ řekla první hvězda večera Ryan McLeod. „Nehráli jsme zápas, jaký jsme chtěli, nicméně dnešní večer je pro nás základem, na kterém se dá stavět.“
Důležitý byl návrat Zacha Bensona do sestavy. Dvacetiletý útočník si při svém debutu v sezoně za Buffalo připsal čtyři asistence. Před zhruba týdnem byl na tréninku zasažen pukem do obličeje, což způsobilo jeho hospitalizaci. O dva dny později byl propuštěn a v neděli pokračoval v bruslení.
„Mít Bensona zpět bylo velké plus,“ kvitoval trenér Sabres Lindy Ruff. „Myslím, že jsme to dnes večer všichni viděli, jaký to pro nás byl rozdíl.“
Buffalo zlepšilo hlavně přesilovku, kterou využilo třikrát. Dvakrát během dvou minut druhé třetiny se v početní výhodě trefil Jason Zucker. „Cpali jsme puky na bránu. Měli jsme tam dost chlapů a vytěžili z toho pár špinavých gólů. Speciální formace byly dnes důležitým faktorem,“ hodnotil Zucker.
Na šikmé ploše?
Specifickou položkou v sestavě Sabres je Jiří Kulich, který řadu fanoušků u nás doma extrémně zajímá. V posledních dnech se na Kulicha valila kritika. „Musí být lepším hráčem. Víc tvořit. Víc bruslit. Jeho pohyb během hry není na úrovni loňské sezóny,“ řekl po třetí porážce Lindy Ruff.
Kulich, loni dlouho v prvním útoku, kde začal také letošní ročník, se propadl až do čtvrté lajny. A to i v době, kdy mužstvo ztratila Joshe Norrise, který je opět dlouhodobě zraněný. Před utkáním s Ottawou byl Čech projektován do třetí formace. Mění posty, ztratil pozici na přesilovce.
S Ottawou nastupoval opět často s Tagem Thompsonem, který mu nakonec přihrál na poslední gól do prázdné branky. Byl to Kulichův první bod v sezóně. V zápase strávil na ledě 13 minut a 45 vteřin a vzdor vysokému vítězství ho nemůže považovat za individuálně povedený.
Čech byl na ledě pouze u závěrečného gólu, který sám vstřelil. Bohužel přihlížel také třem ze čtyř tref Ottawy a s bilancí -2 byli s Thompsonem nejhorší v týmu. Útok tentokrát táhli hlavně Ryan McLeod, Jake Quinn, a Jason Zucker (všichni po dvou gólech), Zach Benson (0+4) a Josh Doan (0+3).
Kulichova aktuální pozice v Buffalu je extrémně křehká.
