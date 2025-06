Buffalo se smiřuje s odchodem Peterky. Zálusk mají Rangers

JJ Peterka by se po průlomové sezoně mohl stát jedním z nejžádanějších jmen na přestupovém trhu. Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnet se situace mezi německým útočníkem a Buffalem za poslední týdny výrazně posunula, a to směrem k rozchodu.

„Je to hráč, kterého si Buffalo dřív nechtělo pustit. Ale ten tón se změnil,“ uvedl Friedman ve svém podcastu 32 Thoughts. „Řekl bych, že by rád šel někam jinam, a myslím, že i Sabres si začínají uvědomovat, že musí být otevření možnostem.“

Peterka, který má za sebou sezónu s 68 body (41 asistencí), je chráněným volným hráčem (RFA) a bez nové smlouvy bude od 1. července dostupný i k offer sheetům. A právě o to by mohl být mezi ostatními kluby enormní zájem, například podle Arthura Staplea z The Athletic zvažují New York Rangers, že využijí právě tuto zřídka používanou taktiku. Rangers měli o Peterku zájem už během přestupové uzávěrky a teď se údajně nebrání nabídce, což potvrdil i Friedman.

Pokud by došlo k offer sheetu v hodnotě mezi 7 a 9,36 miliony dolarů ročně, Sabres by měli nárok na kompenzaci ve formě výběrů v 1., 2. a 3. kole draftu 2026. To je solidní hodnota, ale výměna s přímou směnou za kvalitního hráče (ideálně křídlo do první nebo druhé lajny) by Sabres preferovali.

Z pohledu Buffala nejde o běžný scénář. Generální manažer Kevyn Adams obvykle řeší RFA dřív - buď podepsáním dlouhodobé smlouvy (jako u Dylana Cozense), nebo výměnou ještě před koncem sezony (případ Casey Mittelstadt). U Peterky je ale zřejmé, že problém není ani tak ve financích nebo délce smlouvy, ale spíš v samotném hráčově ochotě zůstat.

„Nevypadá to, že by šlo o to, jestli mu chtějí zaplatit. Spíš není ochotný zavázat se Buffalu na dlouho,“ řekl Friedman.

Sabres mají podle webu PuckPedia k dispozici 23,2 milionu dolarů prostoru pod platovým stropem a kromě Peterky musejí řešit i nový kontrakt pro beka Bowena Byrama. Pokud vedení dojde k závěru, že udržení Peterky není reálné, logicky se pozornost přesune na Byrama jako hlavní prioritu.

