Buffalo si hýčká kometu ligy. Přitom ji skoro vyměnilo!

Osud někdy hraje opravdu vrtkavé hry. Týká se to i komety letošní sezony Tage Thompsona, jehož se Buffalo málem před sezonou zbavilo. Nakonec k tomu nedošlo, nicméně i tento příběh dokazuje, jaké maličkosti rozhodují o chodu celé organizace.

Je fér si přiznat, že jen málokdo nekroutil hlavou, když Sabres na konci srpna oznámili prodloužení smlouvy s Tagem Thompsonem o sedm let za dohromady padesát milionů dolarů.

Jak se ukazuje s odstupem času, byl to mistrovský tah. Vždyť Thompson zažívá neskutečnou sezonu. V gólech nahání McDavida s Pastrňákem, v bodech je pohodlně v elitní desítce.

Kdo by to přitom před sezonou řekl. Pětadvacetiletý borec se v Buffalu ne a ne rozkoukat. Až v minulém ročníku z toho bylo 38 branek, což ukazovalo jakýsi příslib.

I přes to Buffalo v létě přemýšlelo o jeho výměně. Zpětně se tomu nechce věřit! Thompson za sebou měl velice solidní ročník a Buffalo by bylo hloupé, kdyby se borce s dobrým potenciálem zbavilo. I tak o tom ale přemýšlelo.

Shodli se na tom hned dva kanadští novináři, tudíž by mělo jít o ověřenou věc. Jamie McLennan a Bryan Hayes se ve svém pořadu na TSN bavili o trejdech, které se skoro staly, a zmínili i Thompsona.

„Neznám všechny detaily celé té situace, ale skoro byl pryč z Buffala,“ řekl McLennan. A jeho parťák Hayes dodal: „Slyšel jsem úplně to samé. Buffalo ho skoro pustilo za třetí kolo, možná by se to pohybovalo v rozmezí třetího a pátého kola draftu.“

Tedy za až směšnou protihodnotu. Jen pro představu, za třetí kolo šel v poslední době například Oliver Bjorkstrand. Jistě, solidní hráč, ale kvalit Thompsona nedosahuje ani náhodou.

Pokud by v létě Buffalo opravdu kývlo na tento návrh a Thompsonovi by se dařilo minimálně stejně, byli by zástupci Sabres za hlupáky.

Jen mimochodem, jestli bude Thompson pokračovat v nastoleném tempu i v dalších sezonách, může být výměna, jež ho do Buffala přivedla, vítězná pro obě strany.

Thompson byl totiž součástí balíčku, který do Buffala putoval ze St. Louis za Ryana O’Reillyho. Zatímco defenzivní specialista přivedl tým k Stanley Cupu a získal trofej pro nejužitečnějšího hráče play off, Sabres byli dlouho označováni jako otloukánek trejdu. Thompson by však mohl misky vah vyrovnat.

Share on Google+