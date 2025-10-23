Buffalo si jej stáhlo z waiveru, nyní se postavil do brány! Ellis s úspěšnou premiérou

23. října 10:00Jakub Ťoupek
Problémy v brankovišti vyřešilo Buffalo trochu netradičně. Po zranění Luukkonena měla v týmu hned 5 brankářů schopné chytat pravidelně NHL, nakonec si ale vybrala 2, se kterými začalo ročník. Zkušenějšího Alexe Lyona, který odchytal úvodních 6 utkání, doplňoval pětadvacetiletý Colten Ellis. Ten si připsal vítězný debut v NHL proti Detroitu.
A byla to velmi povedená premiéra. Kanadský brankář, který začínal přípravu v St. Louis, se konečně dočkal a naskočil do prvního zápasu v NHL. Po dvou sezónách, kdy hájil barvy Springfieldu Thunderbirds tak konečně dostal prostor i v nejlepší hokejové lize světa, ale v dresu Buffala.
Svoje první utkání okořenil velmi dobrými zákroky, a hlavně důležitou výhrou, která může být pro Buffalo velice důležitá. Detroit totiž začal ročník velmi dobře a 2 body proti takovému soupeři se vždy hodí.
Ellis zastavil dva úniky a odolal sérii střel poté, co Detroit asi tři minuty před koncem stáhl brankáře Johna Gibsona. J.T. Compher a Emmitt Finnie skórovali za Detroit, který vyhrál pět zápasů v řadě.
Colten Ellis se také stal v historii NHL teprve osmým brankářem narozeným v Novém Skotsku a devátým brankářem v historii Sabres, který vyhrál svůj debut v NHL. Pětadvacetiletý brankář v úvodních 7 minutách nečelil žádné střele, ale v závěru první třetiny zastavil Marca Kaspera při brejku.
„Kluci nastoupili velmi rychle a hráli tak dobře, že jsem si říkal: ‚Sakra, potřebuji nějakou šanci, abych se do toho trochu dostal,‘“ řekl Ellis po svém skvělém výkonu. „Ale nemůžu je dost pochválit za veškeré úsilí, které dnes večer vynaložili.
Kanadský brankář se také stal teprve druhým brankářem v historii ligy, který nastoupil s číslem 92 a pokud Vám tohle číslo na brankářské výstroji něco říká, ano, jediným brankářem s tímto číslem byl až doteď Tomáš Vokoun.
Před zraky své rodiny se tak brankář draftovaný na 93. místě dočkal své premiéry a rovnou vítězné.
