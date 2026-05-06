Buffalo srovnalo stav série, Vegas má mečbol

13. května 7:30

Radim Sochor

Buffalo zvládlo důležitý duel na ledě Montrealu a pojede domů za vyrovnaného stavu. Vegas v pátém zápase uspěli až v prodloužení.

Montreal byl v zápase střelecky aktivnějším týmem, na branku soupeře vyslal třicet pokusů, ale pouze dva z nich zapadly za záda Luukkonena, který se stal zaslouženě první hvězdou dnešního střetnutí. Zápas rozhodl v pětačtyřicáté minutě Benson.

Velmi vyrovnané utkání mezi Vegas a Anaheimem doputovalo až do prodloužení. V něm se v 5. minutě prosadil z nehokejového úderu Pavel Dorofejev. Ruský útočník zatím zažívá fantastické play-off a táhne Vegas jako nejlepší střelec týmu (7 gólů).

Montreal Canadiens – Buffalo Sabres
2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Stav série: 2:2

Branky a nahrávky
11. Newhook (J. Evans, Děmidov), 20. Caufield – 7. Samuelsson (Norris, Doan), 27. T. Thompson (Dahlin), 45. Benson (Doan, T. Thompson)

Statistika
Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 2/4 – 1/7 | Trestné minuty: 10 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:17
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:17
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:10

Tři hvězdy utkání
1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 28 zákroků
2. Mattias Samuelsson (BUF) 1+0
3. Cole Caufield (MTL) 1+0

Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks
3:2pp (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)
Stav série: 3:2

Branky a nahrávky
16. Dorofejev (Hertl, Eichel), 45. Hertl (Saad, Andersson), 65. Dorofejev (Eichel) – 13. Sennecke (C. Gauthier, McTavish), 57. Zellweger (C. Gauthier, McTavish)

Statistika
Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 1/1 – 1/2 | Trestné minuty: 15 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 64:10
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 64:10

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 64:10

Tři hvězdy utkání
1. Pavel Dorofejev (VGK) 2+0
2. Tomáš Hertl (VGK) 1+1
3. Carter Hart (VGK) 34 zákroků

