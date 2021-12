Buffalo vyhlíží naději. Minnesota i Tampa budou bojovat o potvrzení dlouhé vítězné série

Ze soboty na neděli si fanoušci hned čtyřiadvaceti týmů přijdou na své. V příhodném středoevropském čase vyzve Ottawa hokejisty Tampy. Poté se bude pokračovat o šest hodin později, kdy se vhodí buly na čtyřech dalších stadionech. Na Západ přijde řada tradičně až po čtvrté hodině ranní. V akci opět bude nemalý počet českých i slovenských hokejistů.

Program otevře večerní utkání mezi Ottawou a Tampou. Půjde o souboj týmů ze dvou zcela odlišných konců tabulky. Forma Senátorů ale stoupá, poněvadž ti po několika nezdarech dokázali na začátku prosince vyhrát tři duely v řadě. Blesky by naopak rády potvrdily pět výher v řadě.

Ze zápasů, které začnou hodinu po půlnoci, bude zajímavé sledovat měření sil mezi St. Louis a Montrealem. Australský útočník Nathan Walker před dvěma dny nadchl hokejovou veřejnost hattrickem proti Detroitu ve svém prvním zápase v sezoně. Formu a důvěru kouče Berubeho bude chtít potvrdit proti trápícímu se Montrealu, který stále bojuje s nízkou produktivitou. Kdo v souboji týmů s obrovským počtem zraněných hráčů bude úspěšnější?

Po hrozivém úvodu sezony se Chicago zvedá alespoň tím, že střídá výhry s porážkami. Pokud by se mělo řídit pravidelností posledních jedenácti zápasů, tak na kluzišti Toronta vyhraje. Ofenzivní síla bude hrát jednoznačně ve prospěch Maple Leafs, kteří v minulém klání nestačili na Tampu, přestože Ondřej Kaše vstřelil obhájcům hned dva góly. Pikantní duel čeká na Davida Kämpfa, jenž se v prvním vzájemném utkání proti svému bývalému zaměstnavateli gólově prosadil.

Buffalo by rádo zastavilo černou sérii šesti porážek v řadě. Naposledy se utkalo s Rangers, proti kterým neodehrálo vůbec špatný zápas. Kvůli skvělému brankáři Georgijevovi ale nebodovalo. Do cesty se mu tentokráte postaví Washington. Ostrované nenavázali na vítězství s Ottawou a Nashvillu podlehli v poslední minutě řádné hrací doby. Teď je čeká New Jersey, které také nemá příliš oslnivou formu.

Philadelphia se chce odrazit k lepším zítřkům. Po deseti porážkách v řadě překvapivě uspěla na kluzišti Vegas. O necelých 24 hodin později čekají Letce arizonští Kojoti, kteří jsou stále nejhorším týmem NHL. Boston změří podruhé v sezoně síly s Calgary. V prvním případě Medvědy vychytal jejich bývalý brankář Dan Vladař. Dostane šanci mezi třemi tyčemi i nyní?

Nejhorší období v ročníku zažívá Edmonton, který neuspěl už čtyřikrát v řadě. Teď jej čeká rozjetá Carolina, jež se stále drží mezi nejužší špičkou celé soutěže. Obrovskou touhu opět zvítězit bude mít Minnesota. Wild poznali hořkost prohry naposledy 21. listopadu na ledě Tampy. Od 4:30 vyzvou Krále z Los Angeles, kteří se mohou pyšnit druhou nejlepší defenzívou v Západní konferenci.

19:00 Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning

01:00 Buffalo Sabres – Washington Capitals

01:00 Pittsburgh Penguins – Anaheim Ducks

01:00 St. Louis Blues – Montreal Canadiens

01:00 Toronto Maple Leafs – Chicago Blackhawks

01:30 New York Islanders – New Jersey Devils

03:00 Arizona Coyotes – Philadelphia Flyers

04:00 Calgary Flames – Boston Bruins

04:00 Edmonton Oilers – Carolina Hurricanes

04:00 Seattle Kraken – Columbus Blue Jackets

04:30 Los Angeles Kings – Minnesota Wild

04:30 San Jose Sharks – Dallas Stars

