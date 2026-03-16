Buffalo žije! První výhru v play-off korunovali neuvěřitelní fanoušci

20. dubna 12:00David Zlomek
Buffalo bylo v neděli večer v naprostém transu. Po nekonečných čtrnácti letech se do západního New Yorku vrátilo play-off NHL a atmosféra v KeyBank Center připomínala vybuchující sopku.
Fanoušci, kteří od roku 2011 čekali na hokej v té nejdůležitější části sezony, se dočkali večera, na který se bude vzpomínat. Přestože to dlouho vypadalo na trpké vystřízlivění, když Šavle prohrávaly s favorizovaným Bostonem 0:2 a Jeremy Swayman v brance Bruins deptal domácí střelce, přišla třetí třetina.
Buffalo v ní nasázelo čtyři góly v řadě a zvrátilo zápas v absolutní euforii. „Energie na střídačce i v hale po tom prvním gólu byla nepopsatelná. Prostě jsem cítil, že to zlomíme. Tlačili jsme je v jejich pásmu a bylo jen otázkou času, kdy jejich obranu konečně rozbijeme,“ zářil po vítězství 4:3 trenérský veterán Lindy Ruff.
Hlavním hrdinou velkolepého comebacku se stal Tage Thompson, který v rozmezí necelých čtyř minut dvakrát propálil Swaymana a vyrovnal stav. Na jeho zásahy navázal obránce Mattias Samuelsson, jenž se trefil z mezikruží. „Tage nás nakopl a celá hala v tu ránu vybuchla. Cítili jsme, jak energie roste, a věděli jsme, že jakmile je jednou načneme, tak už nás nic nezastaví,“ popisoval Samuelsson klíčové momenty. Definitivní pojistku přidal do prázdné branky Alex Tuch a nic na tom nezměnil ani pozdní gól Davida Pastrňáka osm sekund před koncem.
Tage Thompson, který v Buffalu zažil osm let neúspěchů, nastoupil ke svému debutu v play-off s obrovským odhodláním a potvrdil roli lídra. „Osm let nepřízně osudu je dostatečná zkušenost na to, aby vás to na takový moment připravilo. Jediné, co jsem nechtěl, bylo odejít z ledu s pocitem hrdosti. Máme v sobě obrovský hlad a nechtěli jsme tuhle šanci nechat vyklouznout,“ uvedl.
