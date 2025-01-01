Byl by to splněný sen. Hintz je opět stoprocentně fit a vyhlíží olympiádu

26. srpna 9:00Eliška Faltýnková
V uplynulé sezoně byl finský útočník Roope Hintz klíčovým článkem Dallas Stars. Zaznamenal 28 gólů a 39 asistencí v 76 zápasech, a tvořil produktivní první formaci spolu s Jasonem Robertsonem a Mikko Rantanenem. Nyní se připravuje nejen na novou sezonu, ale i na možnost splnit si sen a reprezentovat Finsko na zimních olympijských hrách.
Dobrá zpráva pro Dallas Stars a všechny fanoušky: důležitý článek týmu, útočník Roope Hintz, se po zranění vrátil zpátky do tréninkového procesu a je připraven na tréninkový kemp Stars, který začíná už příští měsíc. „Cítím se dobře. Noha je v pořádku a celé léto jsem mohl normálně trénovat,“ shrnul Hintz pro NHL.com. „Takže všechno je v pořádku.“
Osmadvacetiletý útočník se zranil ve druhém utkání série proti Edmontonu poté, co ho obránce Darnell Nurse sekl hokejkou zezadu přes nohu. Hintz zůstal po zákroku ležet a do šatny mu museli pomáhat spoluhráči. Rozhodčí udělili pouze menší dvouminutový trest, což se Stars ani trochu nelíbilo a po zápase rozhodnutí kritizovali.
Centr Dallasu následně vynechal třetí zápas série, avšak dokázal se vrátit na led v závěrečných dvou duelech finále Západní konference. V rozhodujícím pátém utkání se dokonce gólově prosadil, nicméně bylo jasné, že není stoprocentně zdravý.
„Je vždycky těžké zranit se v takové fázi sezony, ale snažíte se najít cestu, jak se co nejrychleji vrátit na led,“ vracel se Hintz k celé události. „Našli jsme dobré řešení a mohl jsem hrát, cítil jsem se v podstatě normálně. Takže to bylo v pořádku. Od té doby je všechno v pohodě.“
Nejdůležitější je, že i přes zápasovou zátěž se Hintzovo zranění nijak nezhoršilo a nepotřeboval operaci. Ta by totiž jeho rekonvalescenci mohla prodloužit. Může tedy vyhlížet další produktivní sezonu v dresu Stars – a nejen to. V únoru startují olympijské hry, kterých se po dvanácti letech mohou účastnit i hráči z NHL.
„Samozřejmě by to byl splněný sen,“ uvedl finský forvard. „Jako malý kluk o tom sníte a říkáte si: ‚Jednou chci ten dres obléct.‘ Znám všechny finské hráče, kteří se pravděpodobně dostanou do týmu, a bylo by skvělé být mezi nimi a hrát za Finsko.“
