Byl kusem v trejdu, teď může být opora Flames. Miromanov děkuje za šanci

Daniil Miromanov před rokem nemohl tušit, kam se posune.Loni na konci března hrál ruský obránce s týmem Henderson Silver Knights proti Calgary Wranglers v AHL v Dome, když utrpěl devastující zranění kolena, které vyústilo v operaci zkříženého vazu a menisku. Ale teď? Regulérní bek v NHL.

"Přemýšlel jsem o tom a před dvěma dny to byl rok, co jsem se zranil. Je to docela ironie, zranil jsem se na stadionu v Calgary a teď hraju za Flames," řekl Miromanov. "Je to bláznivé, loni v dubnu se mi honila spousta různých myšlenek a věděl jsem, že budu nějakou dobu mimo hokej.“

Miromanova získali Flames v rámci výměny, po které 6. března poslali Noaha Hanifina do Vegas Golden Knights. Téměř okamžitě podepsal dvouleté prodloužení smlouvy.

Za měsíc od svého příchodu do Calgary se vžil do velké role a hraje skoro dvaadvacet minut na zápas.

Šestadvacetiletý obránce se teprve rozkoukává a jsou oblasti, které potřebuje zlepšit, ale to se u beka s pouhými 41 zápasy v NHL, který se vrací po dlouhé pauze zaviněné zraněním, dalo očekávat.

Očekávání jsou vysoká a on se hned od začátku dostal do hlavní role. Je to prostě výzva a příležitost. Ale také je to přesně to, o čem Miromanov snil.

"Cítím se úžasně," řekl Miromanov. "Hraju s MacKenziem Weegarem a on je prostě úžasný. Díky němu je hokej snadný. Je úžasné být jeho parťákem a být v takovém týmu. Je to mladá skupina kluků a všichni jsou hladoví a chtějí vyhrávat.“

Z jeho slov jde cítit nadšení i vděk. Není se čemu divit, jeho poslední měsíce byly skutečně velmi turbulentní.

Je to úplně něco jiného než před rokem, kdy se připravoval na dlouhou rekonvalescenci po zranění a sledoval, jak Golden Knights bez něj bojují o pohár.

"Celá tahle situace, celá ta věc je prostě velké požehnání," dodal Miromanov. "Každý člověk v Calgary je úžasný, jsou tu prvotřídní lidé. Calgary je skvělé město a úžasné hokejové místo. Všechno funguje, jsem opravdu vděčný za to, že jsem tady.“

