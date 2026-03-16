Byl na odpis, teď je veleben. Pittsburgh místo trejdu chystá pro švédskou hvězdu smlouvu

18. března 10:00David Zlomek
V Pittsburghu se děje něco, co ještě před rokem vypadalo jako utopie. Tamní Tučňáci se nejen oklepali z krize, ale v čele se svým kapitánem působí jako tým, který má před sebou opět zářivou budoucnost. Jak by mohla vypadat?
Kapitolou číslo jedna vždycky byl a bude Sidney Crosby. Vzhledem k tomu, jak silnými se Penguins v příštích několika letech mohou stát, panuje uvnitř organizace přesvědčení, že Crosby by mohl zůstat ještě pěkně dlouho. „Celou sezonu má nápadně dobrou náladu, pravděpodobně proto, že Penguins vyhrávají, což je všechno, co on chce,“ píše redaktor webu The Athletic Josh Yohe.
Přestože mu v kontraktu zbývá už jen poslední rok, v hokejových kuloárech byste prý nenašli nikoho, kdo by si myslel, že příští sezona bude pro Crosbyho v NHL tou poslední.
Ruku v ruce s Crosbyho obrozením jde i situace kolem Erika Karlssona. Přestože se objevily spekulace, že by švédský bek mohl být v létě vyměněn, protože jeho tržní hodnota po skvělých výkonech vyletěla nahoru, realita v Pittsburghu vypadá úplně jinak.
„Ačkoliv je možné všechno, nevěřím tomu, že se to stane. Pokud vůbec něco, tak si myslím, že je pravděpodobnější, že mu Penguins nabídnou smlouvu,“ dodává Yohe. Karlsson pod novým trenérem Danem Musem pookřál a stal se rozdílovým hráčem, který nevykazuje žádné známky poklesu výkonnosti spojeného s věkem. „Karlsson je pod Musem a jeho štábem prostě skvělý,“ přidal redaktor s tím, že klub sice nechce dělat pravidlo z podepisování dlouhých kontraktů s hráči po třicítce, ale u Karlssona je ochoten udělat výjimku. Ještě před touto sezonou přitom vypadal jako stín sebe sama, daleko za formou z dob Norris Trophy.
Dalším mužem, o kterého Penguins nechtějí přijít, je Anthony Mantha. Jednatřicetiletý útočník, který do Pittsburghu přišel na roční zkušební kontrakt za 2,5 milionu dolarů, vytěžil ze své šance maximum. „Nepochybuji o tom, že Penguins nenechají Manthu v létě jen tak odejít bez boje. Předloží mu nabídku, o tom nemám pochyb, protože je obrovskou součástí tohoto týmu,“ má jasno Yohe.