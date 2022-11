Byl na odpis, teď válí. Toews táhne Chicago

Byl na úplném vrcholu, před několika měsíci si zažil i úplné dno. To když jako kapitán musel vynechat celou sezonu kvůli zdravotním problémům. V minulém ročníku to také ještě nebyl ten Jonathan Toews, na kterého byli všichni zvyklí. Do současné sezony však vypálil v úžasné formě a je lídrem podceňovaného mužstva.

Je nejlepším střelcem mužstva, v kruhu na vhazování je na něj spoleh, stejně jako v obraně. Na ledě tráví spoustu času a je neustále vidět. Takhle Toewse všichni znají, tohle je legenda Chicaga. „Pořád to ale může být lepší,“ říká skromně.

Důležité je, že současné výkony jsou řádově lepší než ty z předchozí sezony. Ta byla z hlediska čísel vůbec nejhorší v celé Toewsově kariéře. Teď je to ale jiná pohádka. S deseti body je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu, díky sedmi brankám vede týmovou tabulku střelců.

„V tuhle chvíli se cítím líp a líp. Pomalu se dostávám k úrovni, na které jsem dlouho nebyl,“ pochvaluje si a zároveň nepřeceňuje výkony, které v posledních týdnech předvádí.

Blackhawks byli jedním z největších kandidátů na ligový suterén, avšak dosud se ve své konferenci statečně drží na dostřel elitní osmičce. Velkou měrou za to tým může vděčit právě svému kapitánovi.

„Hodně na něj spoléhám. Stejně jako celý tým. I on sám na sebe klade opravdu velké nároky. Je skvělé vidět, jak na tom je. Je skvělým lídrem,“ mne si ruce trenér Luke Richardson. „Když jde o jednogólové zápasy, je jedničkou na vhazování on. Lídr, jak se patří.“

Přitom to tak vůbec nemuselo být. Problémy, kterými trpěl, měly opravdu vážný charakter. Nikdo by se nedivil, kdyby ukončil kariéru. Toews však bojuje dál.

„V mé mysli se rozhodně objevily myšlenky, ve kterých jsem pochyboval. Musíte ale s nimi umět pracovat,“ popisuje cestu k úspěšnému návratu. „Klíčem je trpělivost a porozumění toho, co před vámi stojí. Taky vám pořádně dojde, jak cenné je zdraví a to, že se živíte tím, co vás baví.“

Share on Google+