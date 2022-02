Sledovat Floridu je letos skutečný zážitek. Soupeře ničí vysokými příděly a na začátku února je s 69 body nejlepším celkem NHL. Rovnat se jí může jen lídr Západní konference z Colorada, jinak zdaleka nikdo. Co z toho mimo jiné plyne? Že Joe Thornton možná stojí blízko splnění snu.

Tím je Stanley Cup.

Kvůli němu měnil po čtyřicítce už dvakrát dres. V Torontu svou touhu nenaplnil, na Floridě jsou vyhlídky na pohár mnohem reálnější. Za 24 let v NHL … možná, snad úplně největší.

Florida je nejlépe skórujícím týmem v NHL. Průměr 4,17 branky na zápas je v současné době skutečně dech beroucí. Naposledy vypálili Columbusu osmičku. Vedle skvělé ofenzivy přitom mají v mužstvu kandidáta na Norris Trophy Aarona Ekblada a dobře si vede i Sergej Bobrovskij v bráně, který ve třetí sezóně konečně předvádí výkony, jaké se od něj čekaly.

O pohodě, v jaké momentálně Panthers od první po čtvrtou řadu válí, dobře svědčí pondělní duel s Columbusem. V něm Mason Marchment, nedávný farmář se zkušeností pár desítek utkání v NHL, nasbíral neuvěřitelných šest bodů. Mimo jiné tím vyrovnal klubový rekord.

„Tenhle tým nemá dle mého soudu jedinou slabinu,“ tvrdí analytik NHL Network Mike Rupp. „Mají zatržené každé políčko v seznamu věcí, které by uchazeč o pohár měl mít.“

Skvělé roky v San Jose

Joe Thornton svázal většinu kariéry se San Jose, kde si zahrál play off dvanáctkrát. Pravidelnou účast v pohárových bojích ale v prsten pro vítěze nepřetavil. Nejblíž mu byl v sezóně 2015-16. Bylo to ale trochu proti předpokladům, Pittsburgh byl ve finále jasným favoritem. V jiných sezónách byli Žraloci určitě silnější, v bojích o všechno ale vysoké ambice neprodali.

Mimochodem, Sharks byli v těch patnácti letech v době Thorntonova působení nejlepším týmem NHL, pokud jde o výsledky v základní části. V play off čtyřikrát finále konference, jednou absolutní finále. Předešlých sedm let v Bostonu hrál Thornton play off pětkrát, nejvíc druhé kolo.

„Je těžké říct, jestli je tohle jeho úplně největší příležitost, protože jsem proti Sharks v dobách jejich velké síly hrál a oni na to skutečně měli,“ říká Rupp. „Tyhle mančafty měly podobnou šanci, jako má letos Florida. V jeho věku už po ničem jiném než po poháru netouží.“

Floridě momentálně funguje všechno. Má silné jádro, kvalitního brankáře, prakticky všechny posily se výborně adaptovaly. Fenomenální jsou Panteři hlavně doma, kde vyhráli 23 z 26 utkání! V letech 2017-19 je vedl Bob Boughner. Progresivní analytik a skvělý řečník. Klub ho pro špatné výsledky vyhodil, teď vede Thorntonův bývalý tým ze San Jose.

„Jak já je vidím, tak vážně nemají slabinu. Mají širokou sestavu, umí dávat góly, jsou rychlí. K tomu skvělou přesilovku. Opravdu se mi líbí. Jsou úplně jiní, než když jsem odtud odcházel,“ řekl Boughner, jenž před pár dny podlehl se Žraloky Panterům 4:5 v prodloužení.

Thorntonova role v mužstvu už je jiná než dřív. Odehrál zhruba půlku zápasů s průměrem kolem 11 minut. Nasbíral 6 bodů (4+2). Při podpisu smlouvy s tím počítal. „Znám jejich tým. Sledoval jsem ho už loni. Líbí se mi a o tom to celé je. Skvěle to postavili, rád se k nim přidám,“ řekl tehdy.

Možná že právě v play off se budou jeho zkušenosti a přístup hodit. „Je nositelem ohromné energie, ať jde o cokoli. Je to skvělý chlapík mimo led i na ledě. Hodně lidí toho tady hodně naučil. Na tváři má pořád úsměv,“ říká o Thorntonovi bývalý spoluhráč Brent Burns.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+